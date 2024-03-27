Євробачення-2023, проведене від імені України, отримало нагороду Королівського телевізійного товариства

Про це повідомляє BBC.

У Великій Британії відзначили найкращі телевізійні проєкти минулого року премією від Королівського телевізійного товариства (Royal Television Society). Компанія BBC отримала рекордну 21 нагороду в 30 конкурсних категоріях і стала тріумфаторкою RTS Program Awards.

Драматичний серіал BBC "Шоста заповідь" став найбільш нагороджуваним шоу вечора, забравши три перемоги, тюремна драма "Час" та пісенний конкурс "Євробачення-2023", який минулого року проходив у Ліверпулі від імені України, були відзначені двома нагородами кожен.

Шоу для пісенного конкурсу, яке у Великій Британії спільними зусиллями влаштували BBC та "Суспільне", перемогло у категорії "Найкраща жива подія". Євробачення-2023 відзначили за "надзвичайно захопливе видовище, поставлене з великим стилем видатною командою".

Євробачення-2023 було відзначене ще однією нагородою - ведуча пісенного конкурсу Ганна Ваддінгем перемогла у категорії "Розважальний перформанс".

Минулого року Євробачення мала приймати Україна, але через повномасштабне вторгнення Росії пісенний конкурс від імені України приймала Велика Британія. Шоу було українським, до організації були залучені професіонали двох країн. Під час Євробачення-2023 у Ліверпулі діяв бульвар Discover Ukraine - відвідувачі могли відвідати 6 тематичних шале та познайомитися з українською кухнею, модою та культурою.

Памʼятник Beatles у місті вдягнули у вишиванки, очікуючи Євробачення, а також відкрили пам’ятник, присвячений надії на мир.