У Ліверпулі напередодні Євробачення відкрили Монумент миру в Україні

Про це повідомляє Sky News.

Пам'ятник урочисто відкрили у вівторок на території колишнього дитячого будинку Strawberry Field, який прославила пісня гурту the Beatles Strawberry Fields Forever.

Статую, яка зображує чоловіка з книгою, голубом і українським прапором, виставлять на огляд фанатів Євробачення, які відвідають місто напередодні фіналу конкурсу 13 травня.

Статуя буде виставлена у Ліверпулі, а згодом її планують перевезти в Україну, коли там стане безпечно.

"Український пам'ятник миру запрошує наших гостей стати на захист миру, ким би вони не були, де б вони не перебували – це почуття, якими Джон Леннон жив і дихав протягом усього свого життя. Пам'ятник є прекрасним новим символом надії для України, і він буде нагадуванням решті світу про шлях до миру: служити, ділитися, прощати, вести діалог", – прокоментувала Кеті Версфельд, директор місії "Strawberry Field".

Статую виконала 16-річна Осбеліт Гарсія-Моралес з Мексики, яка отримала замовлення минулого року від каліфорнійської коаліції художників "Глобальна ініціатива миру".

Серед гостей церемонії відкриття пам'ятника була сестра Джона Леннона Джулія Берд.