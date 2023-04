Про це пише Міністерство культури та інформаційної політики України та міністр культури Олександр Ткаченко.

Слоган цьогорічного музичного конкурсу - "Об’єднані музикою", а флешмоб ставить собі на меті не тільки виразити свою солідарність з Україною, а й закликати громадян донатити до фонду War Child - єдиної спеціалізованої благодійної організації для дітей, які постраждали через війну.

"Кожен бажаючий може долучитись до акції, як фізично в останній день "Євробачення" о 12:00 за британським часом (14.00 за київським), так і онлайн заспівавши пісню The Beatles "With A Little Help From My Friends". Відео зі своєю версією виконання пісні можна завантажити на будь-який канал соцмереж з хештегом #HelpUkraineSong напередодні та в день "Євробачення", - пояснює Ткаченко.

Акція солідарності відбудеться за ініціативою креативної компанії Aurora за підтримки Національних музеїв Ліверпуля, War Child, Міністерства культури та інформаційної політики України та Hoshva PR & DGTL.