У Ліверпулі стартував флешмоб #HelpUkraineSong, який закінчиться у останній день Євробачення
У Ліверпулі стартував флешмоб на підтримку України - #HelpUkraineSong. Взяти участь можна з будь-якого куточка світу, а закінчиться флешмоб в останній день Євробачення - 13 травня
Про це пише Міністерство культури та інформаційної політики України та міністр культури Олександр Ткаченко.
Слоган цьогорічного музичного конкурсу - "Об’єднані музикою", а флешмоб ставить собі на меті не тільки виразити свою солідарність з Україною, а й закликати громадян донатити до фонду War Child - єдиної спеціалізованої благодійної організації для дітей, які постраждали через війну.
"Кожен бажаючий може долучитись до акції, як фізично в останній день "Євробачення" о 12:00 за британським часом (14.00 за київським), так і онлайн заспівавши пісню The Beatles "With A Little Help From My Friends". Відео зі своєю версією виконання пісні можна завантажити на будь-який канал соцмереж з хештегом #HelpUkraineSong напередодні та в день "Євробачення", - пояснює Ткаченко.
Акція солідарності відбудеться за ініціативою креативної компанії Aurora за підтримки Національних музеїв Ліверпуля, War Child, Міністерства культури та інформаційної політики України та Hoshva PR & DGTL.
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