Борщ та мода: на Євробаченні діятиме бульвар Discover Ukraine

Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, пише Укрінформ.

"З 3 по 14 травня в Ліверпулі буде діяти український бульвар під назвою Discover Ukraine, в рамках якого серед 20 шале буде шість присвячених суто Україні. Три - по кухні та моді, і один буде присвячений промоції України", - сказала вона.

Джапарова також розповіла, що в одному з шале Євген Клопотенко готуватиме борщ із копченими грушами та кримськотатарські чебуреки.

Окрім того, у Ліверпулі відбудеться ЄвроФестиваль, який представить 24 культурні проєкти, 19 із них будуть в колаборації британських та українських митців. Директор Українського інституту Володимир Шейко підкреслив, що важливо, аби українські творці мали можливість демонструвати труднощі, які зараз проживає Україна. Зазначається, що серед проєктів буде сучасна мультимедійна опера "Чорнобильдорф", робота української художниці Каті Бучацької "Ізюм – Ліверпуль" та рейв-вечірка Rave Ukraine.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко розповіла, що важливо, аби на заході напряму звучало слово "війна".

"Для нас дуже важливо бути там присутніми з одного боку, і з іншого боку пояснювати, чому це так відбувається. Як було сказано, це вперше в історії, що Євробачення на території іншої країни від імені іншої країни. Для нас було важливим, і ми декілька разів наголошували це в перемовинах, щоб зі сцени звучало слово війна. І ми щасливі, що нас почули", - каже вона.