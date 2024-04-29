Євробачення-2023, проведене від імені України, отримало дві нагороди BAFTA

Про це пише Hollywood Reporter.

Серіали "Чорне дзеркало", "Останній з нас", "Відьмак", "Повільні коні" та репортажі про коронацію короля Чарльза III стали лауреатами премії BAFTA TV Craft Awards. Серед переможців опинився і пісенний конкурс "Євробачення-2023", який минулого року приймала Велика Британія від імені України.

BAFTA TV Craft у номінації "Найкращий сценарист" отримали Чарлі Брукер і Біша К. Алі за епізод "Демон 79" серіалу "Чорне дзеркало". Пітер Хоар отримав нагороду як найкращий режисер за серіал "Останній з нас".

Приквел "Гри престолів" від HBO "Дім дракона" та медична комедійна драма BBC/AMC "Це буде боляче" отримали найбільше нагород на BAFTA TV Craft Awards 2023.

Євробачення-2023, яке у Великій Британії спільними зусиллями влаштували BBC та "Суспільне", отримало дві нагороди — "Режисер: Мультикамера" (Director: Multi-Camera) та "Виробнича команда розважального шоу" (Entertainment Craft Team).

Євробачення минулого року пройшло в Ліверпулі від імені України та з залученням української команди й артистів. Спільно з BBC, мовником-організатором торішнього шоу, над реалізацією конкурсу працювала команда Суспільного Мовлення на чолі з головою делегації України на Євробаченні Оксаною Скибінською, креативним директором Євробачення-2023 від України Германом Нєновим та виконавчою продюсеркою групи з реалізації проєкту "Євробачення" Тетяною Семеновою.