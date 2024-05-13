ГУР ідентифікувало військових армії РФ, причетних до ракетних обстрілів України

Про це інформує пресцентр ГУР.

Так, оперативники та аналітики ГУР ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ, що базуються на аеродромі "Енґельс" у Саратовській області. Зазначається, що саме вони причетні до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.



До складу 22-ї дивізії входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, зокрема 121 ВБАП, аеродром базування "Енґельс", з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також 52 ВБАП, аеродром базування "Шайковка" Калузької області (дальні бомбардувальники Ту-22М3).



Крім того, встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).



За даними ГУР, саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви та руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.