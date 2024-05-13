ГУР ідентифікувало військових армії РФ, причетних до ракетних обстрілів України
Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало особовий склад управління та командування підрозділів російської армії, які причетні до обстрілів України крилатими ракетами
Про це інформує пресцентр ГУР.
Так, оперативники та аналітики ГУР ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ, що базуються на аеродромі "Енґельс" у Саратовській області. Зазначається, що саме вони причетні до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.
До складу 22-ї дивізії входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, зокрема 121 ВБАП, аеродром базування "Енґельс", з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також 52 ВБАП, аеродром базування "Шайковка" Калузької області (дальні бомбардувальники Ту-22М3).
Крім того, встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).
За даними ГУР, саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви та руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ.
Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.
- Нещодавно в ГУР установили особи 29 військовослужбовців РФ, які обстрілюють територію України гіперзвуковими ракетами "Кинджал".
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