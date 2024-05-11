У ГУР ідентифікували 29 окупантів, які запускають по Україні ракети "Кинджал"
У Головному управлінні розвідки МО встановили особи 29 військовослужбовців РФ, які обстрілюють територію України гіперзвуковими ракетами "Кинджал"
Про це повідомляє ГУР МО.
"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фахівці також ідентифікували сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку. Він був сформований 1 грудня 2021 року.
Місцем постійної дислокації полку є аеродром "Саваслейка" Нижньогородської області РФ. Полк має до 24 винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.
"Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883", - йдеться у повідомленні.
З повним списком ідентифікованих окупантів можна ознайомитися за посиланням.
- Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що росіяни мають можливість продовжувати виготовляти балістичні ракети "Кинджал".
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