"Ми не все знаємо про ракетний арсенал РФ": у Defence Express розповіли про темпи виробництва "кинджалів"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, росіяни можуть продовжувати виготовляти "кинджали". Тому що один із важливих пунктів, який ми не враховуємо, це те, що росіяни зробили значний крок у роботі щодо імпортозаміщення, щоб бути незалежними від постачання в обхід санкцій. Наприклад, почали робити власну електроніку. Темпи, з якими росіяни завдають ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, можуть вказувати на те, що ми не все знаємо про російський ракетний арсенал або про їхні можливості щодо виготовлення ракет", - наголосив Киричевський.

За словами військового експерта, щоб збити "Кинджал" на будь-якому етапі польоту нам потрібні американські протиракетні комплекси THAAD.

"Щодо можливості або неможливості збивати "кинджали", то можна висловлювати лише припущення. Щоб збити таку ракету, вікно можливостей виникає тоді, коли падає швидкість польоту до прийнятних показників, і лише на останніх кілометрах або останніх секундах польоту до цілі. Тобто, щоб збити ракету біля цілі, там має стояти Patriot. Відповідно, "Кинджал" може летіти над Києвом у бік західної України, і там ще не має можливості збити "Кинджал". Щоб збити "Кинджал" на будь-якому етапі польоту нам потрібні протиракетні комплекси THAAD. Одна така батарея коштує $2 млрд, але це виправдані затрати", - пояснив Киричевський.