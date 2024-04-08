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Випущений по Києву "циркон" був виготовлений нещодавно: у Повітряних силах і ГУР оцінили ракетний потенціал росіян

8 квітня, 2024 понедiлок
14:52
Війна з Росією гіперзвукова крилата ракета "Циркон"

Росіяни протягом певного часу накопичують ракети й потім одразу їх використовують. Утім вони ще мають певний запас

Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш

Він зазначив, що в росіян залишилося доволі багато ракет, за даними української розвідки – близько тисячі. Проте ворог постійно використовує нові й нові ракети, тобто запас у них уже суттєво вичерпаний. 

"Ми це бачимо з аналізу тих ракет, які ворог застосовував нещодавно. Наприклад, тоді, коли він застосовував "Циркон", Київський дослідний експертний центр встановив, що ракета була доволі нова, виготовлена вже після повномасштабного вторгнення", – розповів Євлаш.

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Аналізуючи характер і мету ракетних ударів Росії по території України, речник Повітряних сил додав, що росіяни вони накопичують протягом певного часу запас, а потім відразу його використовують. 

"Тобто часу в них небагато, тільки зробили цю ракету – і відразу запускають її в дію. Зокрема, росіяни використовують і випробовують ці ракети в бойових умовах. Вони випробовують нашу ППО, випробовують свої ракети, також по нашій території застосовували північнокорейські ракети. Тому одна з функцій таких ударів – розвідувальна", – додав він.

Як зазначив в ефірі Еспресо представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, після певних пауз, які потрібні РФ для відновлення ракетних запасів, противник може продовжувати терористичні удари по різній критичній і цивільній інфраструктурі України. 

"Ворог не відмовлявся від своїх терористичних практик. Окрім того, у нього сьогодні є певна номенклатура ракетних озброєнь, яка останнім часом не використовувалася. Це ті самі "калібри", які становлять певну небезпеку. Противник не виконує міжнародне гуманітарне право, не відмовився від ракетних ударів, тому повітряна тривога – це серйозний сигнал, і вся країна як цивільні, так і військові мають ставитися до цього відповідально", – наголосив Юсов.

  • Уранці понеділка, 25 березня, російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ. За даними джерел видання Defense Express, Росія вдарила по Києву двома новітніми ракетами "Циркон"
Теги:
Україна
Росія
ГУР
Військові новини
ракетний удар
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