Над Києвом вранці 25 березня знищили дві балістичні ракети РФ
Уранці понеділка, 25 березня, російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що близько 10.30 росіяни завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму - їх вдалося перехопити силам ППО.
"Цілі знищено, тип встановлюється", - додав Олещук.
- О пів на одинадцяту ранку 25 березня в Києві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про постраждалих і пошкодження будинку внаслідок падіння осколків збитих ракет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.89 Купівля 38.89Продаж 39.4
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе