У Києві пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги
О пів на одинадцяту ранку 25 березня в Києві пролунала серія вибухів
Про це повідомляють кореспонденти Еспресо.
Вибухи пролунали фактично відразу після оголошення повітряної тривоги.
За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації
"Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", - зазначено в повідомленні.
Також мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у ще кілька районів.
"Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця", - написав він.
Про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня Повітряні сили ЗСУ повідомили о 10:29. О 10:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу, а вже о 10:33 у Київській міській військовій адміністрації поінформували про перші вибухи.
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