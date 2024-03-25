У Києві пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги

Про це повідомляють кореспонденти Еспресо.

Вибухи пролунали фактично відразу після оголошення повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації

"Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", - зазначено в повідомленні.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у ще кілька районів.

"Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця", - написав він.

Про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня Повітряні сили ЗСУ повідомили о 10:29. О 10:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу, а вже о 10:33 у Київській міській військовій адміністрації поінформували про перші вибухи.

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