Ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів, - авіаексперт Храпчинський

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі маємо більш великий фрагмент російської ракети "Циркон", і можемо зробити більш ретельне дослідження, підтвердивши або спростувавши тактико-технічні характеристики, які зазначала російська пропаганда. "Циркон" - це балістична ракета, яку росіяни можуть запускати з Криму. Тому час підльоту дуже короткий, і потрібно дотримуватися всіх заходів безпеки. Росія почала активно використовувати такі залишки надважливої зброї від відчаю тому, що в них немає перемог на лінії фронту", - припустив Храпчинський.

За словами авіаексперта, росіяни змінюють тактику обстрілів України, намагаючись завдати якомога більше збитків. Тому використовують доволі рідкісні ракети.

"Слід зазначити, що ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів. Не впевнений, що РФ може виробляти їх у великій кількості або на промисловому рівні. Потрібно посилювати нашу ППО, посилювати протидію балістиці. Останній масований удар показує, що кількість використання балістичних ракет із боку агресора збільшується. Нам бажано отримати посилені системи Patriot. Також було б добре, якби ми отримали систему THAAD, яку просили ще до надання Patriot і яка здатна збивати балістичні ракети на висоті понад 100 км над землею", - додав Храпчинський.