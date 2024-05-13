Поблизу польського Катовіце вночі пролунали вибухи: в автопарку спалахнула пожежа

Про це повідомляє видання Onet.

Зазначається, що вночі місцеві мешканці прокинулися від звуків вибухів. З’ясувалося, що палають автобуси на території великого автопарку приватної транспортної компанії.

Пожежники отримали виклик о 02:20 й одразу прибули на місце. Ліквідація пожежі тривала до 7-ї ранку, всього були залучені близько 40 вогнеборців.

У результаті із 60 автобусів у парку 10 згоріли вщент і ще кілька постраждали частково. Серед людей потерпілих немає.

Причину займання з’ясовує поліція.