Поблизу польського Катовіце вночі пролунали вибухи: в автопарку спалахнула пожежа
Вночі понеділка, 13 травня, у польському місті Битом поблизу Катовіце сталася масштабна пожежа на території автопарку, унаслідок чого 10 автобусів згоріли вщент
Про це повідомляє видання Onet.
Зазначається, що вночі місцеві мешканці прокинулися від звуків вибухів. З’ясувалося, що палають автобуси на території великого автопарку приватної транспортної компанії.
Пожежники отримали виклик о 02:20 й одразу прибули на місце. Ліквідація пожежі тривала до 7-ї ранку, всього були залучені близько 40 вогнеборців.
У результаті із 60 автобусів у парку 10 згоріли вщент і ще кілька постраждали частково. Серед людей потерпілих немає.
Причину займання з’ясовує поліція.
- Напередодні, 12 травня, у столиці Польщі Варшаві також зайнялася пожежа на території торговельного комплексу. Є загроза обвалу даху будівлі. Про постраждалих поки не повідомляється.
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