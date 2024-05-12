У Варшаві сталася потужна пожежа у торговому комплексі: є загроза обвалу

Про це повідомляє Polskie radio.

Зазначається, що пожежа спалахнула близько 03:15 за місцевим часом. На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив територію майже всього закладу.

За словами речника Державної пожежної служби Кароля Кєжковського, торговий комплекс на Маривільській може обвалитися. До гасіння пожежі в приміщенні розміром 250 на 250 метрів залучено близько 200 пожежників і 50 одиниць техніки.

Кєжковський також заявив про складні для гасіння пожежі умови.

"Сильне задимлення. Пожежники виконують роботи ззовні, адже всередині дуже небезпечно. Конструкція в центрі комплексу, ймовірно, під загрозою обвалу. Часто є так, що при високій температурі може обвалитися дах", - повідомив він.