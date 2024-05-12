У Варшаві сталася потужна пожежа у торговому комплексі: є загроза обвалу
Уночі неділі, 12 травня, у столиці Польщі Варшаві зайнялася пожежа на території торговельного комплексу. Є загроза обвалу даху будівлі. Про постраждалих поки не повідомляється
Про це повідомляє Polskie radio.
Зазначається, що пожежа спалахнула близько 03:15 за місцевим часом. На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив територію майже всього закладу.
За словами речника Державної пожежної служби Кароля Кєжковського, торговий комплекс на Маривільській може обвалитися. До гасіння пожежі в приміщенні розміром 250 на 250 метрів залучено близько 200 пожежників і 50 одиниць техніки.
Кєжковський також заявив про складні для гасіння пожежі умови.
"Сильне задимлення. Пожежники виконують роботи ззовні, адже всередині дуже небезпечно. Конструкція в центрі комплексу, ймовірно, під загрозою обвалу. Часто є так, що при високій температурі може обвалитися дах", - повідомив він.
- 6 травня сталася пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції "Хімрезерв" у Кропивницькому. Рятувальники виявили одного загиблого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе