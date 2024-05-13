Останніми днями ворожих обстрілів стало вдвічі більше: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський та Курахівський напрямки
Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, зазначив, що противник зазнає колосальних втрат, кількість ліквідованих російських вояк збільшилася майже у два рази
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зона відповідальності 59-ї ОМБр – Покровський та Курахівський напрямки. Понад 40 ворожих атак відбулося на Покровському напрямку. Противник намагався штурмувати населені пункти – Уманське, Яснобродівка, Нетайлове. Сьогодні 13 травня зранку у Нетайловому було задіяно три одиниці окупантської техніки БМП-2, дві з них підбиті, а третя втікла. На Курахівському напрямку також були штурми, за добу ворог чотири рази робив спроби прорватися, але вимушений був відійти, втративши танк Т-72", - розказав офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
За його словами, ворог продовжує обстрілювати в нашому тилу цивільні об'єкти. Сьогодні був обстріляний ракетами С-300 населений пункт Селидове, внаслідок чого зруйновані приватні будівлі, заклад освіти.
"Противник за останні декілька днів майже вдвічі збільшив кількість обстрілів та скидів з дронів. Однак загарбник і зазнає колосальних втрат. Якщо в середньому раніше рахували десь 1000 ліквідованих окупантів за добу, то за минулу добу приблизно 1700. Тобто у два рази збільшилася кількість вбитих загарбників", - зауважив Сергій Цехоцький.
- У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що протягом доби 12 травня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 112 атак росіян на дев’яти напрямках. 30 із них - на Покровському
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