Працівники Каннського кінофестивалю підтримали страйк фрилансерів

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

У неділю, 12 травня, працівники Каннського кінофестивалю перетворили зустріч перед фестивалем на спонтанний страйк, аплодуючи представникам спілки Sous les écrans la dèche - групі кіномеханіків, програмістів, піарників, працівників відділу продажу квитків і зв'язків із гостями, яка закликала фрилансерів вийти на протест. Працівників фестивалю запросили на зустріч із керівництвом для передфестивального коктейлю та неформального вітання, що відбувається щороку перед початком фестивалю.

Але цього разу члени Sous les écrans розповсюдили значки та наклейки для працівників, щоб продемонструвати свою солідарність із вимогами протесту. Вони прагнуть порушити питання нестабільності, яка зростає. Члени спілки вимагатимуть охорони праці для фрилансерів у цій галузі. Також страйкарі хочуть, щоб Каннський кінофестиваль дотримувався колективного договору, який дозволяє фрилансерам користуватися особливим статусом тимчасових працівників шоубізнесу у Франції.

На відео, отриманому The Hollywood Reporter від члена Sous les écrans, можна побачити, як працівники аплодують прессекретарю групи та підтримують його.

Спілка Sous les écrans la dèche давно б’є на сполох про нестабільний характер роботи на кінофестивалях, яка зазвичай передбачає короткострокові контракти позаштатним працівникам. Багато проміжних фестивальних працівників не охоплені французькою програмою страхування на випадок безробіття, тобто в проміжках між роботами чи проєктами вони не мають права на допомогу з безробіття.

У Франції діє система, яка дозволяє позаштатним працівникам індустрії розваг отримувати допомогу під час відсутності роботи за умови, що вони відпрацювали певну кількість годин на рік. Але уряд Франції скасував ці пільги, а працівники кінофестивалів часто не підпадали під статус, який давав пільги.

Уряд уже вдвічі скоротив суму компенсацій, і очікують, що новий указ від 1 липня збільшить кількість годин, які працівники повинні відпрацювати, щоб отримати право на виплати.

Понад 400 міжнародних кінематографістів і керівників індустрії, зокрема актор "Анатомії падіння" Сванн Арло та Луї Гаррелл, який знявся у фільмі-відкритті Каннського кінофестивалю режисера Квентіна Дюп’є "Друга дія", володар "Золотої пальмової гілки" Жан-П’єр Дарденн та інші підписали онлайн-петицію на підтримку Sous les écrans la dèche.

Представники Каннського кінофестивалю заявили, що сподіваються, що відкритий діалог з групою зможе запобігти страйку, який має розпочатися в день відкриття заходу, 14 травня.

77-й Каннський кінофестиваль триватиме з 14 по 25 травня.

Фільмом-відкриттям кінофестивалю стане комедія Квентіна Дюп'є "Другий акт" (Le Deuxième Acte). В основному конкурсі також покажуть фільм російського режисера Кирила Серебреннікова "Лимонов, балада про Едічку".

У програмі спеціальних показів пройде прем'єра фільму Сергія Лозниці "Вторгнення" (The Invasion) про російське вторгнення в Україну. У 2022 році на Каннському кінофестивалі Лозниця виступив проти "тотальної заборони російського кіно та проти бойкоту російської культури", заявивши, що в деяких питаннях позиція українців "збігається з позицією російської ФСБ".

Ґрета Ґервіґ, яка стала першою жінкою-режисеркою, чий фільм "Барбі" у прокаті перетнув межу в $1 млрд, стане головою конкурсного журі 77-го Каннського кінофестивалю.

Голлівудський режисер та продюсер Джордж Лукас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок у кінематограф на церемонії закриття 77-го Каннського фестивалю.