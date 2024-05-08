Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Фрилансери Каннського кінофестивалю уперше за понад 50 років закликають до страйку 

Фрилансери Каннського кінофестивалю уперше за понад 50 років закликають до страйку 

8 травня, 2024 середа
14:02
Кіно Логотип Каннського кінофестивалю
Зміст

Представники професій, які працюють на Каннському кінофестивалі як фрилансери, закликають до страйку на знак протесту проти нестабільних умов праці

Про це повідомляє Euronews.

Колектив фрилансерів кінофестивалю в Каннах закликав до страйку наступного понеділка, 14 травня. Спілка під назвою Sous les écrans, la dèche, яка обʼєднує кіномеханіків, програмістів, піарників, працівників відділу продажу квитків і зв'язків із гостями, заявила, що страйк має на меті не зірвати фестиваль або завдати шкоди будь-якому з фільмів, прем’єри яких заплановані в Каннах, а скоріше порушити питання нестабільності, яка зростає. 

Вони вимагатимуть охорони праці для фрилансерів у цій галузі. Також страйкарі хочуть, щоб Каннський кінофестиваль дотримувався колективного договору, який дозволяє фрилансерам користуватися особливим статусом тимчасових працівників шоубізнесу у Франції.

У Франції діє система, яка дозволяє позаштатним працівникам індустрії розваг отримувати допомогу під час відсутності роботи за умови, що вони відпрацювали певну кількість годин на рік. Але уряд Франції скасував ці пільги, а працівники кінофестивалів часто не підпадали під статус, який давав пільги.

Уряд уже вдвічі скоротив суму компенсацій, і очікують, що новий указ від 1 липня збільшить кількість годин, які працівники повинні відпрацювати, щоб отримати право на виплати.

"Ці реформи кидають фестивальних працівників у таке нестабільне становище, що більшості з нас доведеться відмовитися від роботи, таким чином ставлячи під загрозу заходи, у яких ми беремо участь", — йдеться у заяві спілки.

У Sous les écrans, la dèche кажуть, що переговори з роботодавцями та кіноінституціями в країні зайшли в глухий кут, що зробило страйк у Каннах єдиним виходом.

7 травня організатори Каннського кінофестивалю виступили зі спільною заявою, в якій закликали всі сторони "сісти за стіл переговорів", щоб знайти рішення та уникнути страйку.

Страйк робітників – надзвичайно рідкісне явище для Канн. Найбільший у світі кінофестиваль зазнав соціального впливу лише один раз за 76 років роботи. У 1968 році 21-й фестиваль був перерваний через наплив протестів, які відбулися по всій Франції, з відомими протестувальниками, зокрема Жан-Люком Годаром, Франсуа Трюффо та Клодом Лелушем.

77-й Каннський кінофестиваль триватиме з 14 по 25 травня.

Фільмом-відкриттям кінофестивалю стане комедія Квентіна Дюп'є "Другий акт" (Le Deuxième Acte). В основному конкурсі також покажуть фільм російського режисера Кирила Серебреннікова "Лимонов, балада про Едічку".

У програмі спеціальних показів пройде прем'єра фільму Сергія Лозниці "Вторгнення" (The Invasion) про російське вторгнення в Україну. У 2022 році на Каннському кінофестивалі Лозниця виступив проти "тотальної заборони російського кіно та проти бойкоту російської культури", заявивши, що в деяких питаннях позиція українців "збігається з позицією російської ФСБ".

Ґрета Ґервіґ, яка стала першою жінкою-режисеркою, чий фільм "Барбі" у прокаті перетнув межу в $1 млрд, стане головою конкурсного журі 77-го Каннського кінофестивалю.

Голлівудський режисер та продюсер Джордж Лукас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок у кінематограф на церемонії закриття 77-го Каннського фестивалю.

Теги:
Суспільство
Культура
Франція
Канни
кінофестиваль
Каннський кінофестиваль
Читайте також:
фейк
7 травня, 2024 вiвторок
"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня
відкриття рекрутингового центру у Львові
7 травня, 2024 вiвторок
У Міноборони розповіли, яких спеціальностей в армії потребують найбільше
Кропивницький кримінал суспільство
8 травня, 2024 середа
"Винити Путіна і рус.": у жінки, яка випала з оглядового колеса в Кропивницькому, знайшли передсмертну записку
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.21
    Купівля 39.21
    Продаж 39.73
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
8 травня
15:04
фейкові новини, fake news
"РФ застосує ядерну зброю проти Франції, якщо НАТО введе війська в Україну": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 8 травня
14:46
ракета Х-101
Росіяни спорядили ракети Х-101 двома боєголовками: розвідка Британії оцінила наслідки
14:42
Оновлено
Кропивницький кримінал суспільство
"Винити Путіна і рус.": у жінки, яка випала з оглядового колеса в Кропивницькому, знайшли передсмертну записку
14:24
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала Україну ракетами зранку 8 травня: в низці областей є влучання, поранена дитина
14:20
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Чиновники, нардепи, представники громад: уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону
14:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
14:03
Microsoft
Microsoft створила модель ШІ для американських спецслужб
14:03
OPINION
Віктор Каспрук
"Інавгурація": останній політичний акорд Путіна
13:49
Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
У 2024 році Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе, - гендиректор Укроборонпрому
13:46
Оновлено
новини Львівщини
Росія вдарила по житловому району Харкова: щонайменше 3 постраждалих дітей
13:29
Під час боїв за Київ передавала росіянам геолокації ЗСУ: СБУ затримала місцеву жительку
13:27
Верховна Рада
Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів
13:26
Ілюстративне фото
У Джанкой щодня прибувають нові потяги з російськими військовими, - "Атеш"
13:20
лікарня
У лікарні помер постраждалий через удар по Одесі 29 квітня
13:16
Ексклюзив
ЗСУ генштаб війна з Росією
Ворог цілодобово штурмує, але гине без суттєвих успіхів: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Авдіївський напрямок
13:04
На фото: Іан Ґелдер
Зірка "Гри престолів" Іан Ґелдер помер через 5 місяців після діагностування раку
12:59
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0805
"Ситуація дуже складна": у DeepState назвали місця на фронті, де ворог просунувся й атакує
12:56
Марія Захарова
Росія погрожує Франції вдарити по її військах, якщо їх відправлять в Україну
12:51
Батьківщина-мати
"Ніколи знову": День пам'яті та перемоги над нацизмом
12:34
Верховна Рада
Журналістам повертають допуск до Верховної Ради: Стефанук підписав розпорядження
12:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Допомоги, яку Захід зараз надає Україні, буде недостатньо для перемоги, а Росія планувала вбити Зеленського до інавгурації Путіна. Акценти світових ЗМІ 8 травня
12:20
суд обирає запобіжний захід у справі про вбивство підлітка у фунікулері
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: слідство завершене, ексспівробітнику УДО загрожує довічне
12:18
Стартували зйомки 2-го сезону "Венздей"
В Ірландії розпочали зйомки другого сезону "Венздей"
12:01
OPINION
Віталій Портников
Путін втілюватиме план реанімації СРСР
11:56
погода у травні
Якою буде погода 9 травня і де чекати на заморозки: прогноз від Наталки Діденко
11:50
напад з ножем
В Одесі затримали чоловіка, який зарізав підлітка за відмову дати закурити
11:39
сектор Газа
США призупинили постачання Ізраїлю бомб через побоювання застосування їх у Рафаху
11:18
Ексклюзив
ППО Німеччина
У ППО України покращилася щільність радіолокаційного поля щодо виявлення ворожих ракет, - Згурець
11:12
"Марвели"
У Disney заявили, що випускатимуть менше фільмів Marvel, та пояснили чому
10:54
Дмитро Сенниченко
ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Сенниченка
10:50
Огляд
Карта. Часів Яр_0805
Карта бойових дій за період 1-8 травня: зс РФ втратили перемогу на 9 травня
10:50
Володимир Зеленський, Нідерланди, допомога Україні
"Ситуацію можна змінити": міністерка оборони Нідерландів сказала, як здолати військову перевагу РФ у війні з Україною
10:34
Анонс
Інфіковані культурою - фільм
Інфіковані культурою: новий документальний фільм про деколонізацію в ефірі Еспресо у суботу
10:25
Ігор Коломойський, суд
Коломойському оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії
10:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Усі ознаки нацизму на себе перебрала Росія, - Княжицький
10:13
Наводив ракети на Кривий Ріг: СБУ затримала підозрюваного
10:01
OPINION
Вадим Денисенко
Путін боягуз, але чверть українців бояться його ядерних погроз
09:51
Володимир Зеленський
Нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", - Зеленський
09:36
Підігрує пропаганді РФ: у ЦПД пояснили, чому Білорусь оголосила про ядерні навчання
09:26
росія солдат
На польсько-білоруському кордоні затримали дезертира з російської армії, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV