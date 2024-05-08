Фрилансери Каннського кінофестивалю уперше за понад 50 років закликають до страйку 

Про це повідомляє Euronews.

Колектив фрилансерів кінофестивалю в Каннах закликав до страйку наступного понеділка, 14 травня. Спілка під назвою Sous les écrans, la dèche, яка обʼєднує кіномеханіків, програмістів, піарників, працівників відділу продажу квитків і зв'язків із гостями, заявила, що страйк має на меті не зірвати фестиваль або завдати шкоди будь-якому з фільмів, прем’єри яких заплановані в Каннах, а скоріше порушити питання нестабільності, яка зростає.

Вони вимагатимуть охорони праці для фрилансерів у цій галузі. Також страйкарі хочуть, щоб Каннський кінофестиваль дотримувався колективного договору, який дозволяє фрилансерам користуватися особливим статусом тимчасових працівників шоубізнесу у Франції.

У Франції діє система, яка дозволяє позаштатним працівникам індустрії розваг отримувати допомогу під час відсутності роботи за умови, що вони відпрацювали певну кількість годин на рік. Але уряд Франції скасував ці пільги, а працівники кінофестивалів часто не підпадали під статус, який давав пільги.

Уряд уже вдвічі скоротив суму компенсацій, і очікують, що новий указ від 1 липня збільшить кількість годин, які працівники повинні відпрацювати, щоб отримати право на виплати.

"Ці реформи кидають фестивальних працівників у таке нестабільне становище, що більшості з нас доведеться відмовитися від роботи, таким чином ставлячи під загрозу заходи, у яких ми беремо участь", — йдеться у заяві спілки.

У Sous les écrans, la dèche кажуть, що переговори з роботодавцями та кіноінституціями в країні зайшли в глухий кут, що зробило страйк у Каннах єдиним виходом.

7 травня організатори Каннського кінофестивалю виступили зі спільною заявою, в якій закликали всі сторони "сісти за стіл переговорів", щоб знайти рішення та уникнути страйку.

Страйк робітників – надзвичайно рідкісне явище для Канн. Найбільший у світі кінофестиваль зазнав соціального впливу лише один раз за 76 років роботи. У 1968 році 21-й фестиваль був перерваний через наплив протестів, які відбулися по всій Франції, з відомими протестувальниками, зокрема Жан-Люком Годаром, Франсуа Трюффо та Клодом Лелушем.

77-й Каннський кінофестиваль триватиме з 14 по 25 травня.

Фільмом-відкриттям кінофестивалю стане комедія Квентіна Дюп'є "Другий акт" (Le Deuxième Acte). В основному конкурсі також покажуть фільм російського режисера Кирила Серебреннікова "Лимонов, балада про Едічку".

У програмі спеціальних показів пройде прем'єра фільму Сергія Лозниці "Вторгнення" (The Invasion) про російське вторгнення в Україну. У 2022 році на Каннському кінофестивалі Лозниця виступив проти "тотальної заборони російського кіно та проти бойкоту російської культури", заявивши, що в деяких питаннях позиція українців "збігається з позицією російської ФСБ".

Ґрета Ґервіґ, яка стала першою жінкою-режисеркою, чий фільм "Барбі" у прокаті перетнув межу в $1 млрд, стане головою конкурсного журі 77-го Каннського кінофестивалю.

Голлівудський режисер та продюсер Джордж Лукас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок у кінематограф на церемонії закриття 77-го Каннського фестивалю.