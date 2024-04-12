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На кінофестивалі в Каннах покажуть фільми росіянина Серебреннікова та захисника російської культури в Україні Лозниці

12 квітня, 2024 п'ятниця
12:34
Кіно На фото: Каннський кінофестиваль

Фільм російського режисера Кирила Серебреннікова "Лимонов, балада про Едічку" змагатиметься за Золоту пальмову гілку, а фільм Сергія Лозниці покажуть поза конкурсом

Програму оприлюднили на офіційному сайті Каннського кінофестивалю.

Цьогорічний Каннський кінофестиваль триватиме з 15 до 25 травня. Уже оголошений список фільмів, які потрапили до основного конкурсу, програм "Особливий погляд", "Поза конкурсом", "Опівнічні покази", "Каннська прем’єра" та "Спеціальні покази".

Фільмом-відкриттям кінофестивалю стане комедія Квентіна Дюп'є "Другий акт" (Le Deuxième Acte). Фільм не братиме участі у конкурсній програмі, натомість за головну нагороду Канн змагатимуться "Мегалополіс" Френсіса Форда Копполи, "Учень" Алі Аббасі, "Види доброти" Йоргоса Лантімоса, "Плащаниці" Девіда Кроненберґа, "Парфенопи" Паоло Соррентіно та інші.

Сценарій до "Мегалополіса" Коппола написав у 1980-х роках і нарешті довів фільм до кінця, вклавши в проєкт понад $100 млн власних грошей.

"Учень" Алі Аббасі - режисера іранського походження, який проживає в Швеції, розповідає історію про те, як молодий Дональд Трамп і юрист Рой Кон побудували імперію Трампа з нерухомості в 1970-х і 80-х роках у Нью-Йорку. Себастьян Стен зіграв Трампа, а Марія Бакалова — Іванку.

"Види доброти" Йоргоса Лантімоса - це триптих про трьох героїв: людину без вибору, яка намагається взяти під контроль власне життя; поліцейського, який стривожений тим, що його дружина, яка зникла безвісти в морі, повернулася і виглядає іншою людиною; і жінку, сповнену рішучості знайти певну людину з особливими здібностями, якій судилося стати духовним лідером. 

В основному конкурсі також покажуть фільм російського режисера Кирила Серебреннікова "Лимонов, балада про Едічку". Це стрічка про російського письменника, політика українофоба, голову націонал-більшовицької партії Едуарда Лимонова. Сам Серебренніков, як зауважувала голова Держкіно України Марина Кудерчук, пов’язаний із "архітектором російської пропагандистської машини" Владиславом Сурковим, що працював у путінській адміністрації, і який фінансував роботи режисера. Серебренніков пропонував підтримати не лише українські сім’ї, які постраждали від війни Росії, а й сім’ї російських солдатів.

У програмі спеціальних показів пройде прем'єра фільму Сергія Лозниці "Вторгнення" (The Invasion) про російське вторгнення в Україну. 

"Я знімав цей фільм із глибоким болем у серці та з великою любов’ю до своєї країни. Цей фільм народжений із співчуття", –  цитує Сергія Лозницю кінопродюсер Михайло Майліс на Facebook.

За словами Майліса, команда проїхала всю Україну, побачивши українців "у різних куточках країни під час війни".

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У 2022 році на Каннському кінофестивалі Лозниця виступив проти "тотальної заборони російського кіно та проти бойкоту російської культури", заявивши, що в деяких питаннях позиція українців "збігається з позицією російської ФСБ". Російськомовну культуру він назвав "досягненням і багатством України". У 2022 році його фільми були включені до програми фестивалю у Франції під назвою "Від Львова до Уралу".

Рішенням правління і наглядової ради Української кіноакадемії Сергій Лозниця виключили з її складу.

Теги:
Культура
Росія
Канни
Каннський кінофестиваль
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