Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ очолить журі Каннського кінофестивалю 2024

Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ очолить журі Каннського кінофестивалю 2024

14 грудня, 2023 четвер
13:03
Культура На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ

Ґрета Ґервіґ, яка стала першою жінкою-режисеркою, чий фільм "Барбі" у прокаті перетнув межу в $1 млрд, стане головою конкурсного журі 77-го Каннського кінофестивалю

Про це пише Screen Daily.

На додачу до того, що Ґрета Ґервіґ стала рекордсменкою року - її стрічка "Барбі" стала найкасовішою в історії компанії Warner Bros, а сама режисерка - першою жінкою з бокс-офісом понад $1,4 млрд, - вона буде першою американкою за тривалий період, яка очолить журі Каннського фестивалю. 

40-річна режисерка також є наймолодшою головою журі після Софі Лорен, яка очолювала журі в 1966 році, коли їй було 32, другою американкою, яка зіграла цю роль після Олівії де Гевіленд у 1965 році, і другою жінкою-режисеркою після Джейн Кемпіон у 2014 році.

У своїй заяві фестиваль назвав Ґервіґ "героїнею сучасності" та "послом незалежного американського кіно", якій вдалося "звузити прірву між мистецтвом та індустрією".

Айріс Кноблох, президент фестивалю, і Тьєррі Фремо, генеральний делегат, сказали, що це призначення було "очевидним вибором, оскільки Ґрета Ґервіґ так сміливо втілює оновлення світового кінематографа, для якого Канни кожного року є і попередником, і резонансом".

"Окрім сьомого мистецтва, вона також є представницею епохи, яка руйнує бар’єри та змішує жанри, підносячи таким чином цінності інтелекту та гуманізму", - додали Кноблох і Фремо у спільній заяві.

Ґервіг була впливовою у світі незалежного кінематографа ще до її прориву з блокбастером про феномен попкультури Барбі. Нині її фільм є фаворитом на отримання "Оскара", церемонія вручення якого відбудеться у березні 2024 року. "Барбі" отримала дев’ять номінацій на "Золотий глобус" і рекордні 18 нагород "Вибір критиків".

Вона відома тим, що написала сценарій та зіграла головну роль у фільмах "Френсіс Ха" та "Володарка Америки" разом із своїм партнером і режисером Ноа Баумбахом, але вийшла на світову сцену як режисерка і сценаристка зі своїм першим сольним фільмом "Леді Бьорд" 2017 року, який отримав п’ять номінацій на "Оскар", включаючи і найкращу режисуру. У 2019 році вона зняла фільм "Маленькі жінки", який був номінований на "Оскар" і отримав кілька нагород. Ґервіґ також є співавтором сценарію майбутнього бойовика Disney "Білосніжка", режисером якого є Марк Вебб, який вийде у 2024 році.

"Я люблю фільми — люблю їх знімати, люблю ходити на них, люблю про них говорити. Як кіноман, Канни завжди були вершиною того, чим може бути універсальна мова кіно. Бути в місці вразливості, в темному кінотеатрі, наповненому незнайомими людьми, дивитися новий фільм — це моє улюблене місце. Я вражена, схвильована і зворушена бути президенткою журі Каннського кінофестивалю. Я не можу дочекатися, щоб побачити, які подорожі чекають на всіх нас!", - прокоментувала новину Ґервіґ.

77-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 14 до 25 травня 2024 року.

У В'єтнамі через сцену з картою, на якій зображено спірні території в Південнокитайському морі, заборонили американський фільм "Барбі", що має вийти в прокат 21 липня.

У пакистанській провінції Пенджаб відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент", що може порушувати соціальні, культурні та релігійні цінності країни. 

Раніше Ґрета Ґервіґ поділилась, що їй довелося боротись за право залишити у фінальній версії стрічки сцену з літньою жінкою на лавці. Вона вважає цю сцену "серцем фільму".

Кіно
Канни
Каннський кінофестиваль
Читайте також:
Одещина ракетний удар безпілотники війна з Росією
14 грудня, 2023 четвер
Росія запустила декілька груп "шахедів" та ракети. На Одещині постраждали 11 людей
Білорусь, Лукашенко
13 грудня, 2023 середа
У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, - "Гаюн"
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
13 грудня, 2023 середа
Треба не ховатися, а готуватися: командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ про мобілізацію в Україні
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.02
    Продаж 41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 грудня
14:15
Оновлено
Кирило Буданов
МВС Росії оголосило у розшук Кирила Буданова. У ГУР відреагували
14:03
Оновлено
Полонені
Штурмуючи позиції ЗСУ, окупанти прикриваються українськими полоненими, як живими щитами. Прокурори почали розслідування
14:01
OPINION
Олег Авер'янов
Забираючи прибуток оборонних підприємств, чиновники коять диверсію
13:55
Ексклюзив
Саміт ЄС
В Європарламенті закликали надіслати найсильніші сигнали Україні на саміті лідерів ЄС, Боррель заявив про титанічні зусилля Києва
13:54
Kyivstar, Київстар
У "Київстарі" заявили, що майже відновили зв'язок, найближчим часом абонентам повернуть мобільний інтернет
13:45
На фото: Гоша Рубчинський
Росіянин Рубчинський став головним дизайнером бренду Каньє Веста Yeezy
13:39
мор риби
У Японії близько 1200 тонн мертвої риби викинуло на берег: причина невідома
13:34
Ексклюзив
НАБУ
У Раді громадського контролю НАБУ прокоментували нову підозру у справі про злочинну організацію у Фонді держмайна
13:24
льодовики Антарктики руйнуються
Причина в гарячому ядрі: учені виявили, чому деякі льодовики тануть в Антарктиці
13:20
В Україну прийде новий антициклон, опадів поменшає: погода від Наталки Діденко на 15 грудня
13:03
Федір Єпіфанов
На війні з Росією загинув український фехтувальник Федір Єпіфанов
12:48
Пресреліз
Стражі світла – на варті щасливого дитинства: долучайтесь до благодійної ініціативи
12:45
Шуфрич суд
Суд продовжив арешт нардепа Шуфрича
12:43
Марк Рютте
Для вступу України до ЄС знадобиться багато років, якщо перемовини розпочнуться, – Рютте
12:26
Ексклюзив
ЄС - Україна
Дещо повторюється ситуація, як на саміті НАТО у Вільнюсі: журналістка Еспресо про саміт ЄС
12:26
Південна Корея
В зону ППО Південної Кореї увійшли китайські та російські літаки
12:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина та втома від України підважують обіцянку тривалої підтримки від ЄС, поки Орбан категорично виступає проти її членства у блоці. Акценти світових ЗМІ 14 грудня
12:06
OPINION
Юрій Бутусов
Про пріоритети та оборонне планування
12:05
Частка тих, хто готовий до територіальних поступок РФ, зросла порівняно з травнем 2022 року, – КМІС
12:05
Віктор Орбан
У Брюсселі "ситі по горло" Орбаном: він руйнує єдність у питанні, яке становить життєво важливий інтерес, - ЄП
11:47
Володимир Путін
Путін заявив про відсутність потреби у новій мобілізації у Росії
11:45
PR
Найгучніші прем'єри 2023 року ― що найбільше вразило глядачів? Кіно в цифрах і фактах
11:43
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
Після значних втрат РФ на лівобережжі Херсонщини "мілблогери" закликали командувача Теплинського піти у відставку, - британська розвідка
11:34
відключення електроенергії
В Україні в короткострокові ремонти вийшли 4 блоки ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 14 грудня
11:19
Ексклюзив
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан прибув на саміт ЄС: чи змінилась його позиція щодо України
11:16
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни посилюють репресії в окупації через підготовку до "виборів" Путіна, - ГУР
11:03
Ольга Стефанішина
Наразі є можливості для діалогу з Угорщиною щодо вступу України в ЄС, - Стефанішина
10:50
Північний кордон, обладнуються рубежі
На Чернігівщині формують дві смуги оборони
10:40
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1212
В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко
10:39
Кібератака на Kyivstar: у НБУ радять банкам створити резервні канали зв'язку
10:34
Оновлено
електроенергія
На Київщині та Одещині енергетики ДТЕК перейшли в посилений режим роботи
10:19
Держана прикордонна служба
На Сумщині українські прикордонники вступили в бій з російською ДРГ
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 грудня: скільки коштують долар і євро
10:07
OPINION
Ірина Федорів
Закон про містоґвалтування: історія триває
10:07
російські військові кораблі у Чорному морі
Аби посилити ППО в окупованому Криму, росіяни використовують носії "Калібрів", - ISW
10:01
Японія, Британія й Італія підписали спільну угоду щодо розробки нового винищувача
Японія, Британія й Італія підписали спільну угоду щодо розробки нового винищувача
10:00
Чорнобиль
14 грудня - День пам'яті про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Що ще відомо про цей день та чому його називали одним з найнебезпечніших
09:52
Оновлено
обстріл, ППО
У РФ заявили про нібито 9 знищених БПЛА, ЗМІ повідомляють про спецоперацію ГУР
09:20
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на чергуванні перебувають 3 ворожі кораблі
09:06
санкції проти Росії
Радник керівника ОП: 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ дуже близький до погодження
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV