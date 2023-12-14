Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ очолить журі Каннського кінофестивалю 2024

Про це пише Screen Daily.

На додачу до того, що Ґрета Ґервіґ стала рекордсменкою року - її стрічка "Барбі" стала найкасовішою в історії компанії Warner Bros, а сама режисерка - першою жінкою з бокс-офісом понад $1,4 млрд, - вона буде першою американкою за тривалий період, яка очолить журі Каннського фестивалю.

40-річна режисерка також є наймолодшою головою журі після Софі Лорен, яка очолювала журі в 1966 році, коли їй було 32, другою американкою, яка зіграла цю роль після Олівії де Гевіленд у 1965 році, і другою жінкою-режисеркою після Джейн Кемпіон у 2014 році.

У своїй заяві фестиваль назвав Ґервіґ "героїнею сучасності" та "послом незалежного американського кіно", якій вдалося "звузити прірву між мистецтвом та індустрією".

Айріс Кноблох, президент фестивалю, і Тьєррі Фремо, генеральний делегат, сказали, що це призначення було "очевидним вибором, оскільки Ґрета Ґервіґ так сміливо втілює оновлення світового кінематографа, для якого Канни кожного року є і попередником, і резонансом".

"Окрім сьомого мистецтва, вона також є представницею епохи, яка руйнує бар’єри та змішує жанри, підносячи таким чином цінності інтелекту та гуманізму", - додали Кноблох і Фремо у спільній заяві.

Ґервіг була впливовою у світі незалежного кінематографа ще до її прориву з блокбастером про феномен попкультури Барбі. Нині її фільм є фаворитом на отримання "Оскара", церемонія вручення якого відбудеться у березні 2024 року. "Барбі" отримала дев’ять номінацій на "Золотий глобус" і рекордні 18 нагород "Вибір критиків".

Вона відома тим, що написала сценарій та зіграла головну роль у фільмах "Френсіс Ха" та "Володарка Америки" разом із своїм партнером і режисером Ноа Баумбахом, але вийшла на світову сцену як режисерка і сценаристка зі своїм першим сольним фільмом "Леді Бьорд" 2017 року, який отримав п’ять номінацій на "Оскар", включаючи і найкращу режисуру. У 2019 році вона зняла фільм "Маленькі жінки", який був номінований на "Оскар" і отримав кілька нагород. Ґервіґ також є співавтором сценарію майбутнього бойовика Disney "Білосніжка", режисером якого є Марк Вебб, який вийде у 2024 році.

"Я люблю фільми — люблю їх знімати, люблю ходити на них, люблю про них говорити. Як кіноман, Канни завжди були вершиною того, чим може бути універсальна мова кіно. Бути в місці вразливості, в темному кінотеатрі, наповненому незнайомими людьми, дивитися новий фільм — це моє улюблене місце. Я вражена, схвильована і зворушена бути президенткою журі Каннського кінофестивалю. Я не можу дочекатися, щоб побачити, які подорожі чекають на всіх нас!", - прокоментувала новину Ґервіґ.

77-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 14 до 25 травня 2024 року.

У В'єтнамі через сцену з картою, на якій зображено спірні території в Південнокитайському морі, заборонили американський фільм "Барбі", що має вийти в прокат 21 липня.

У пакистанській провінції Пенджаб відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент", що може порушувати соціальні, культурні та релігійні цінності країни.

Раніше Ґрета Ґервіґ поділилась, що їй довелося боротись за право залишити у фінальній версії стрічки сцену з літньою жінкою на лавці. Вона вважає цю сцену "серцем фільму".