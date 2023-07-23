У пакистанській провінції відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент"
У пакистанській провінції Пенджаб відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент", що може порушувати соціальні, культурні та релігійні цінності країни
Про це пише The Guardian.
"Ми переглянемо фільм до його виходу в країні", - сказав Guardian Фаррух Махмуд, секретар ради кіноцензури Пенджабу.
Які саме сцени потребують перегляду він не зазначив.
Зазначається, що подібне рішення було прийнято після того, як прем'єра "Барбі" була відкладена країнами Близького Сходу, включаючи Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет.
Тимчасова заборона фільму в провінції Пенджаб викликала критику в соціальних мережах.
"Щойно чув, що "Барбі" заборонено в Пакистані? Я дивився фільм вчора. У цьому фільмі буквально нічого забороняти. Без лайки. Без наготи. Жодної нецензурщини. Навіть жодного персонажа LGTBQ+. Тематично фільм розповідає про те, що жінки можуть робити все, що їм заманеться, що, я вважаю, є великою загрозою для основи нашого суспільства", - написав один користувач у Twitter.
The Guardian розповідає, що Пакистан вже мав приклади заборони фільмів, які кидають виклик культурним нормам країни. У листопаді ця країна з мусульманським населенням заборонила фільм "Джойленд" за порушення "норм пристойності та моралі суспільства".
"Джойленд" презентував роман одруженого пакистанця з трансгендерною жінкою. Пізніше уряд схвалив фільм після перегляду національною цензурною радою, але стрічка залишилася забороненою у Пенджабі, найбільш густонаселеній провінції країни.
- У В'єтнамі через сцену з картою, на якій зображено спірні території в Південнокитайському морі, заборонили американський фільм "Барбі", що має вийти в прокат 21 липня.
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