Про це інформує BBC.

Зазначають, що на карті Південнокитайського моря у стрічки зображена дев'ятиштрихова лінія. Таку використовує Китай на своїх картах, щоб показати свої територіальні претензії. Один із високопоставлених чиновників В'єтнаму назвав цей кадр "образливим зображенням".

Наразі незрозуміло, у якій саме сцені зображено цю карту.

Довідково. В'єтнам входить до числа країн, які заперечують претензії Китаю майже на все Південнокитайське море.