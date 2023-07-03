У В'єтнамі заборонили фільм "Барбі" через кадри з картою зі спірними територіями в Південнокитайському морі
У В'єтнамі через сцену з картою, на якій зображено спірні території в Південнокитайському морі, заборонили американський фільм "Барбі", що має вийти в прокат 21 липня
Про це інформує BBC.
Зазначають, що на карті Південнокитайського моря у стрічки зображена дев'ятиштрихова лінія. Таку використовує Китай на своїх картах, щоб показати свої територіальні претензії. Один із високопоставлених чиновників В'єтнаму назвав цей кадр "образливим зображенням".
Наразі незрозуміло, у якій саме сцені зображено цю карту.
Довідково. В'єтнам входить до числа країн, які заперечують претензії Китаю майже на все Південнокитайське море.
- 16 червня у В'єтнамі стартував показ дубльованої версії українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня".
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