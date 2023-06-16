У В'єтнамі "Мавка. Лісова пісня" вийшла у широкий кінопрокат
Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийде у широкий кінотеатральний прокат в Азії. 16 червня у В'єтнамі стартує показ дубльованої версії
Про це інформує Держкіно України.
У п'ятницю, 16 червня, жителі країни В'єтнам у південно-східній Азії зможуть побачити український анімаційний фільм про казкову лісову істоту.
"Мавчині мандри продовжуються в Азії. Чути, як наші герої говорять в’єтнамською, та розуміти, що про нашу культуру і наші послання дізнаються на зовсім іншому куточку світу - неймовірно захоплює", - написали у пресслужбі "Мавки".
Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
Це український 3D анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.
Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року.
Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.
Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня.
Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів.
На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,
21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.
Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".
Станом на 13 червня "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.
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