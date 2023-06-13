"Мавка" за майже чотири місяці в українському прокаті зібрала понад 150 млн грн
Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрав 150 952 041 грн
Про це інформує пресслужба Держкіно.
"За результатами п'ятнадцятого тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму MAVKA складають 150 952 041 грн. За майже чотири місяці кількість проданих квитків становить 1 203 639", - ідеться в повідомленні.
У Держкіно також нагадали, що прокат мультфільму в українських кінотеатрах триває.
Мультфільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна).
- 12 червня стало відомо, що студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 39.8Продаж 40.55
- Актуальне
- Важливе