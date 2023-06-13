"Мавка" за майже чотири місяці в українському прокаті зібрала понад 150 млн грн

Про це інформує пресслужба Держкіно.

"За результатами п'ятнадцятого тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму MAVKA складають 150 952 041 грн. За майже чотири місяці кількість проданих квитків становить 1 203 639", - ідеться в повідомленні.

У Держкіно також нагадали, що прокат мультфільму в українських кінотеатрах триває.

Мультфільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна).