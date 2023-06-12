Україна разом із французькою компанією створять анімаційний серіал за мотивами "Мавки"
Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка"
Про це інформує Variety.
Ксенія Баранова, промо-продюсерка Film.UA анонсувала, що на пітчингу в Ансі представлять проєкт анімаційного серіалу, який буде приквелом до повнометражного мультфільму.
У 12 серіях Мавка та її друзі допоможуть лісу оговтатися після бою, встановити порядок і гармонію.
"Дія фільму розгортається одразу після битви між людьми та лісовим охоронцем, яка сталася, коли решта лісових мешканців поринула у глибокий зимовий сон. Разом із жабокицем Квусем, Шумником Гуком та іншими мавками Мавка переживе несподівані, веселі, а часом і небезпечні пригоди в лісі. Намагаючись подбати про свій дім, вони досліджують його і відкривають безліч таємниць", – сказала Баранова.
Фото: facebook.com/MAVKA.MOVIEПопри війну, розповіла продюсерка Variety Ірина Костюк, коли аніматори працювали з бомбосховищ, – "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом та анімацією в історії: "Ми обігнали таких голлівудських хітових франшиз як "Таємне життя домашніх тварин", "Міньйони" та обидві частини "Холодного серця".
Наразі "Мавка" продана у понад 80 країнах світу.
Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
Це український 3D анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.
Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року.
Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.
Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня.
Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів.
На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,
21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.
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