Джордж Лукас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" на Каннському фестивалі

Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю.

Зазначається, що Лукас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" на сцені Grand Théâtre Lumière під час церемонії закриття фестивалю 25 травня 2024 року.

"Каннський фестиваль завжди займав особливе місце в моєму серці. Я був здивований і піднесений, коли мій перший фільм було обрано для показу в новій програмі для режисерів-початківців під назвою "Двотижні режисерів". Відтоді я неодноразово повертався на фестиваль у різних ролях сценариста, режисера та продюсера. Для мене це особливе визнання, яке дуже багато для мене означає", - відреагував на нагороду Лукас.

Саме Джордж Лукас створив такі відомі картини як "Зоряні війни" та "Індіана Джонс". Організатори фестивалю вважають, що саме Лукас назавжди подарував блокбастеру славетну історію, а глядачам усього світу - неперевершене задоволення.