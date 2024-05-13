Єгипет долучається до справи проти Ізраїлю щодо геноциду в Міжнародному суді ООН

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно із заявою представників Єгипту таке рішення "ухвалене у світлі зростання жорстокості та масштабів ізраїльських нападів на палестинське цивільне населення в секторі Гази, а також продовження систематичних дій проти палестинського народу, включаючи прямі обстріли цивільних осіб і руйнування інфраструктури в секторі, а також підштовхування палестинців до втечі".

У заяві також міститься заклик до міжнародної спільноти сприяти припиненню вогню в Газі та завершенню операції в Рафаху.

У позові, поданому ПАР проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН в Гаазі, йдеться про те, що повітряний і наземний наступ Ізраїлю в Газі спрямований на "знищення населення" палестинського анклаву.

Натомість Ізраїль відкинув ці звинувачення як неправдиві та наклепницькі, заявляючи, що поважає міжнародне право і має право захищатися від нападу ХАМАС 7 жовтня.