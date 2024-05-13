Єгипет долучається до справи проти Ізраїлю щодо геноциду в Міжнародному суді ООН
У неділю, 12 травня, Єгипет оголосив, що підтримає позов Південно-Африканської Республіки в Міжнародному суді ООН, який звинувачує Ізраїль у геноциді в Газі
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно із заявою представників Єгипту таке рішення "ухвалене у світлі зростання жорстокості та масштабів ізраїльських нападів на палестинське цивільне населення в секторі Гази, а також продовження систематичних дій проти палестинського народу, включаючи прямі обстріли цивільних осіб і руйнування інфраструктури в секторі, а також підштовхування палестинців до втечі".
У заяві також міститься заклик до міжнародної спільноти сприяти припиненню вогню в Газі та завершенню операції в Рафаху.
У позові, поданому ПАР проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН в Гаазі, йдеться про те, що повітряний і наземний наступ Ізраїлю в Газі спрямований на "знищення населення" палестинського анклаву.
Натомість Ізраїль відкинув ці звинувачення як неправдиві та наклепницькі, заявляючи, що поважає міжнародне право і має право захищатися від нападу ХАМАС 7 жовтня.
- Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути червону лінію Байдена.
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