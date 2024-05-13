Свідчить про додаткову мобілізацію економіки: експерт з нацбезпеки Варченко про заміну міністра оборони РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сергія Шойгу замінив новий міністр оборони Андрій Бєлоусов, який був заступником прем'єр-міністра РФ. На мою думку, ця перестановка кадрів у першу чергу свідчить про додаткову мобілізацію російської економіки та її перестановку на воєнні рейки. Тобто йдеться про те, на чому не розумівся Шойгу зі своїм більш військовим ухилом у бік корупції. Він не розумів, як влаштована економіка, яким чином мають бути певні взаємозв'язки, а його родина займалася різними корупційними оборудками на військовому бюджеті. А у даному випадку з Бєлоусовим у РФ намагаються спробувати мобілізувати економіку", - зауважив Іван Варченко.

За його словами, навряд чи Росії вдасться цього досягнути, бо санкції проти неї не перестануть працювати.

"Спроба дати нового дихання придушеному російському бізнесу, змусити його працювати на війну, кидати чергові мільярди у військово-промисловий комплекс, аби зберігати Путіна, – це все точно буде дотримано", - резюмував експерт з питань національної безпеки.