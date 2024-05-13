Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "Моя підтримка йде Палестині": член нацжурі Норвегії на Євробаченні-2024 визнав, що був упередженим щодо ізраїльської співачки

"Моя підтримка йде Палестині": член нацжурі Норвегії на Євробаченні-2024 визнав, що був упередженим щодо ізраїльської співачки

13 травня, 2024 понедiлок
10:40
Культура норвезький співак Даніель Овен
Зміст

Норвезький співак Даніель Овен, який був у складі національного журі Норвегії на Євробаченні-2024, перепросив за те, що інші члени журі високо оцінили виступ Ізраїлю

Пояснення він оприлюднив в Instagram.

24-річний норвезький співак Даніель Йогансен Елмрхарі, більш відомий як Даніель Овен, увійшов до складу національного журі Норвегії, яке оцінювало виступи учасників пісенного конкурсу "Євробачення-2024". У гранд-фіналі професійне журі Норвегії присудило 8 балів представниці Ізраїлю Еден Голан.

Як поділився Даніель Овен, така оцінка професійного журі здивувала норвежців, які залишили йому, як члену журі, велику кількість коментарів та особистих повідомлень. Співак зазначив, що і сам був здивований результатами голосування. Він пояснив, що журі не виставляють спільну оцінку, а голосують кожен окремо. У такий спосіб організатори Євробачення прагнуть досягнути прозорості в голосуванні.

"Для мене це стало такою ж несподіванкою, як і для вас. Кожен член журі голосує індивідуально без можливості обговорювати, скільки балів призначити кожній країні, щоб уникнути взаємного впливу та забезпечити справедливе суддівство. Тому для мене важливо пояснити, що я не брав участі в нарахуванні балів Ізраїлю", - уточнив Овен.

Він повідомив, що перед ефіром членам журі показали вступне відео, в якому наголошувалося на основних принципах Євробачення. Організатори наголосили, що члени журі "не повинні віддавати перевагу чи дискримінувати будь-якого учасника через національність, стать, політичні погляди або з будь-яких інших причин".

"Не дозволяйте політичним поглядам впливати на вашу оцінку пісні та/або виконавця", - процитував співак вимоги Європейської мовної спілки до національного журі. 

Утім Овен визнав, що порушив головний принцип і свідомо не голосував за представницю Ізраїлю Еден Голан.

"Те, що відбувається в Палестині, розбиває серце, і я жодним чином не можу підтримати дії Ізраїлю. На мою думку, Ізраїль не слід було допускати до участі в Євробаченні взагалі. Євробачення пропагує гасло "Об’єднані музикою". Але коли свято закінчилося і музика припинилася, ситуація залишається незмінною. Це те, що ми не можемо ігнорувати. І хоча я не був залучений до нарахування балів Ізраїлю, я все одно хочу вибачитися за норвезьке журі. Моє серце і вся моя підтримка йде Палестині. Free Palestine", - додав він.

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце, а Еден Ґолан з Ізраїлю - пʼяте. 

Напруга на Євробаченні через участь Ізраїлю на тлі конфлікту в Газі

Деякі з артистів цьогорічного Євробачення, зокрема представник Фінляндії Windows95Man, учасник від Данії SABA, заявили, що вважають неправильним брати участь у Євробаченні, коли в ньому бере участь Ізраїль. Бельгійський мовник VRT, який транслював другий півфінал Євробачення-2024, ненадовго перервав ефір на початку та вивів на екрани повідомлення з засудженням дій Ізраїлю в Газі. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

Представник Швеції на Євробаченні-2011 Ерік Сааде 7 травня виступав на відкритті першого півфіналу пісенного конкурсу. Він порушив правила Євробачення, вийшовши з палестинською символікою.

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій. Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки.

8 травня ізраїльська співачка Еден Ґолан виступила на генеральній репетиції Євробачення-2024 під незадоволений гул глядачів, компанія Kan подала скаргу до Європейської мовної спілки та до SVT. 

Безпосередньо перед фіналом у Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні. На протесті також була присутня Грета Тунберг. Під час акції поліція затримала активістку Грету Тунберг.

Теги:
Світ
Євробачення
музика
Швеція
Ізраїль
Норвегія
Читайте також:
Nemo, Євробачення-2024
12 травня, 2024 неділя
Швейцарія стала переможцем Євробачення-2024. Україна - третя
Вовчанськ
12 травня, 2024 неділя
Нацполіція: ворога у Вовчанську немає, на околицях точаться стрілецькі бої
Польский кордон, фермери
10 травня, 2024 п'ятниця
Посол Польщі про фермерів: "Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя"
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 39.96
  • EUR
    Купівля 42.35
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
13 травня
11:11
Ексклюзив
Верховна Рада
"Це журналістське гетто": нардеп В‘ятрович про повернення представників ЗМІ в Раду
10:47
Литва, Естонія, Латвія
Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії збираються у Вільнюсі: обговорять підтримку України
10:25
Оновлено
За 67 секунд: парламентський комітет Грузії розглянув у третьому читанні законопроєкт про "іноагентів"
10:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог намагається створити подвійну пастку: Згурець про рейдово-наступальні дії армії РФ на Харківщині
10:14
Шахрайство
У 2024 році в Україні винесли понад 1000 вироків за шахрайство: яких справ зафіксовано найбільше
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:02
OPINION
Вадим Денисенко
Останні зміни в уряді РФ. Чого чекати від нового міністра оборони
10:00
Грант Шаппс
"Чергова маріонетка Путіна": у Британії відреагували на заміну Шойгу Бєлоусовим
09:54
Харківщина: росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів, є поранені
09:42
північне сяйво
Через геомагнітну бурю в Україні на вихідних спостерігали північне сяйво. Фото
09:36
вибухи на російських НПЗ
Окупанти на Луганщині втратили стратегічні запаси пального після займань на двох НПЗ, - ОВА
09:22
Ексклюзив
Останніми днями ворожих обстрілів стало вдвічі більше: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський та Курахівський напрямки
09:22
До Дня вишиванки Укрпошта підготувала випуск двох особливих марок
09:10
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
Дискваліфікований з Євробачення-2024 Йост Кляйн повернувся до Нідерландів
08:59
управління розвідки Міністерства оборони
ГУР ідентифікувало військових армії РФ, причетних до ракетних обстрілів України
08:48
Єгипет
Єгипет долучається до справи проти Ізраїлю щодо геноциду в Міжнародному суді ООН
08:28
Поліція США - ілюстрація
У США сталася стрілянина на вечірці, де були присутні 1000 людей: є жертви
08:22
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
08:08
OPINION
Ігор Луценко
Про тотальну роботизацію ЗСУ
08:06
Нирка
У США помер чоловік, якому вперше у світі пересадили свинячу нирку
07:47
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області РФ і Крим: у Липецьку пожежа на електропідстанції
07:41
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 31 танк, 15 артсистем і понад 1700 російських окупантів, - Генштаб
07:22
ізраїльські солдати
США пропонують Ізраїлю дані про місце перебування ватажків ХАМАСу за відмову від операції в Рафаху, - WP
07:16
Оновлено
Білгород
У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: відомо про 15 загиблих
06:51
Оновлено
Литва прапор
У Литві визначили учасників другого туру виборів президента
06:40
путін та шойгу
У ISW проаналізували, чому Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони
06:22
Нікі Гейлі
Трамп спростував повідомлення про наміри примиритися зі своєю суперницею Ніккі Гейлі
05:44
санкції проти Росії
"РФ мусить використовувати чипи з помп для грудного молока": в уряді США переконані, що санкції сповільнили Росію 
05:18
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський запевнив у готовності сприяти загальному обміну полоненими між Росією й Україною
00:48
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ має тактичний успіх: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
00:37
Борис Ковальчук
Син свого друга: Путін запропонував призначити головою Рахункової палати Бориса Ковальчука
2024, неділя
12 травня
23:43
ЗСУ генштаб війна з Росією
Армія РФ наступає на північний захід від Липців - ОСУВ "Хортиця"
23:19
Олександр Яковець
Споруджувати укріплення в "мінус три поверхи" просто на кордоні неможливо, серйозна фортифікація йде далі: голова Держспецтрансслужби пояснив про рубежі оборони
23:05
Ексклюзив
Нацгвардія України
Європа розуміє, що в деяких напрямах військового озброєння Україна попереду, - авіаексперт Храпчинський
23:04
Обстріл, Харків
У передмісті Харкова є влучання
22:44
Лідер Muslim Interaktiv (ФРН) Джо Атаде Боатенг
Прагнуть встановити халіфат, збирають демонстрації: в Німеччині занепокоєні організацією Muslim Interaktiv
22:36
Вибух
РФ за добу 26 разів обстріляла Сумщину: один загиблий, двоє постраждалих
22:22
Білгород. Обстріл
Міноборони РФ заявило про 14 знищених цілей у Білгороді: нібито 3 загиблих, 5 постраждалих
22:15
Ексклюзив
Степан Бандера
На державному рівні Україна потребує реабілітації Пантеону своїх Героїв, - музикант Скрипка
21:48
новини Львівщини
В окупованому Бердянську пролунав вибух
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV