"Моя підтримка йде Палестині": член нацжурі Норвегії на Євробаченні-2024 визнав, що був упередженим щодо ізраїльської співачки

Пояснення він оприлюднив в Instagram.

24-річний норвезький співак Даніель Йогансен Елмрхарі, більш відомий як Даніель Овен, увійшов до складу національного журі Норвегії, яке оцінювало виступи учасників пісенного конкурсу "Євробачення-2024". У гранд-фіналі професійне журі Норвегії присудило 8 балів представниці Ізраїлю Еден Голан.

Як поділився Даніель Овен, така оцінка професійного журі здивувала норвежців, які залишили йому, як члену журі, велику кількість коментарів та особистих повідомлень. Співак зазначив, що і сам був здивований результатами голосування. Він пояснив, що журі не виставляють спільну оцінку, а голосують кожен окремо. У такий спосіб організатори Євробачення прагнуть досягнути прозорості в голосуванні.

"Для мене це стало такою ж несподіванкою, як і для вас. Кожен член журі голосує індивідуально без можливості обговорювати, скільки балів призначити кожній країні, щоб уникнути взаємного впливу та забезпечити справедливе суддівство. Тому для мене важливо пояснити, що я не брав участі в нарахуванні балів Ізраїлю", - уточнив Овен.

Він повідомив, що перед ефіром членам журі показали вступне відео, в якому наголошувалося на основних принципах Євробачення. Організатори наголосили, що члени журі "не повинні віддавати перевагу чи дискримінувати будь-якого учасника через національність, стать, політичні погляди або з будь-яких інших причин".

"Не дозволяйте політичним поглядам впливати на вашу оцінку пісні та/або виконавця", - процитував співак вимоги Європейської мовної спілки до національного журі.

Утім Овен визнав, що порушив головний принцип і свідомо не голосував за представницю Ізраїлю Еден Голан.

"Те, що відбувається в Палестині, розбиває серце, і я жодним чином не можу підтримати дії Ізраїлю. На мою думку, Ізраїль не слід було допускати до участі в Євробаченні взагалі. Євробачення пропагує гасло "Об’єднані музикою". Але коли свято закінчилося і музика припинилася, ситуація залишається незмінною. Це те, що ми не можемо ігнорувати. І хоча я не був залучений до нарахування балів Ізраїлю, я все одно хочу вибачитися за норвезьке журі. Моє серце і вся моя підтримка йде Палестині. Free Palestine", - додав він.

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце, а Еден Ґолан з Ізраїлю - пʼяте.

Напруга на Євробаченні через участь Ізраїлю на тлі конфлікту в Газі

Деякі з артистів цьогорічного Євробачення, зокрема представник Фінляндії Windows95Man, учасник від Данії SABA, заявили, що вважають неправильним брати участь у Євробаченні, коли в ньому бере участь Ізраїль. Бельгійський мовник VRT, який транслював другий півфінал Євробачення-2024, ненадовго перервав ефір на початку та вивів на екрани повідомлення з засудженням дій Ізраїлю в Газі. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

Представник Швеції на Євробаченні-2011 Ерік Сааде 7 травня виступав на відкритті першого півфіналу пісенного конкурсу. Він порушив правила Євробачення, вийшовши з палестинською символікою.

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій. Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки.

8 травня ізраїльська співачка Еден Ґолан виступила на генеральній репетиції Євробачення-2024 під незадоволений гул глядачів, компанія Kan подала скаргу до Європейської мовної спілки та до SVT.

Безпосередньо перед фіналом у Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні. На протесті також була присутня Грета Тунберг. Під час акції поліція затримала активістку Грету Тунберг.