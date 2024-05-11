Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Швеції затримали Грету Тунберг, вона вийшла на пропалестинський мітинг

У Швеції затримали Грету Тунберг, вона вийшла на пропалестинський мітинг

11 травня, 2024 субота
23:24
Світ Ґрета Тунберг
Зміст

У суботу, 11 травня, шведська поліція затримала місцеву активістку Грету Тунберг

Про це повідомляє "Суспільне".

Напередодні у шведському Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні. На протесті також була присутня Грета Тунберг.

Сьогодні, 11 травня, мітинг біля стадіону Malmö Arena повторився, але вже перед фіналом Євробачення-2024, на якому все ж виступила представниця Ізраїлю.

Під час сьогоднішньої акції поліція затримала активістку Грету Тунберг. Деталі поки не розголошуються.

Євробачення-2024 і заходи безпеки

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охороняють мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працює так зване скандинавське підкріплення - додатково приїхали поліціянти з Данії та Норвегії, які охороняють усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки.

Теги:
Відео
Культура
Кримінал
Євробачення
Швеція
Ізраїль
Палестина
Читайте також:
Польский кордон, фермери
10 травня, 2024 п'ятниця
Посол Польщі про фермерів: "Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя"
Харків обстріл
11 травня, 2024 субота
Військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків, - "Атеш"
Гортензія
10 травня, 2024 п'ятниця
Небезпечна краса: чому гортензію не варто висаджувати на прибудинковій ділянці
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
11 травня
23:01
на фото: Кирило Тимошенко
Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського. Журналісти стверджують, що до цього причетна дружина Тимошенка, він заперечує
22:41
Нацгвардія
На півночі Харківщини бойові дії охопили вже восьме село: звідти вихід на Трав'янське водосховище
22:25
Коул Палмер і Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Гол Мудрика допоміг "Челсі" перемогти "Ноттінгем" в АПЛ
22:08
Михайло Панков (Попасна)
Займався евакуацією людей, побував в полоні: на Харківщині віддав життя за Україну вчитель історії з Попасної Михайло Панков
22:07
алкоголь
"Покращує здоров'я": влада Сан-Франциско щороку виділяє $5 млн на алкоголь для безхатьків
21:49
Андрій Шелухін
Хто керує ворожим наступом на півночі Харківщини: розслідувачі оприлюднили дані російського генерала Шелухіна та членів його родини
21:46
Україна Польща
Тисячі українських чоловіків у Польщі готові їхати далі, а не вертатися до України, - Forbes
21:35
Оновлено
Білгород
У Білгороді лунали вибухи й почалися пожежі: влада РФ каже про збиті ракети "Вампір"
21:26
граната
У Броварах чоловік підірвав гранату, коли тікав від поліцейського
21:23
Ексклюзив
легкоатлет-агент ФСБ
В Україні діє прихована мережа агентів РФ, яка буде активізована після війни, - Портников
21:17
Starlink
Супутники Starlink через магнітну бурю вийшли з ладу
21:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Застосування Путіним ядерної зброї створить для нього більше проблем, ніж для української сторони, - полковник Грант
20:43
Оновлено
Joost Klein
"Важке і непропорційне покарання": суспільне мовлення Нідерландів відреагувало на дискваліфікацію з фіналу Євробачення-2024
20:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
20:20
ЗСУ
На Донеччині ворог найбільше атакує у напрямку Часового Яру та Покровська, - Генштаб
20:09
Георгій Судаков, Микола Шапаренко, УПЛ, Шахтар - Динамо
"Шахтар" переміг "Динамо" і достроково став чемпіоном України
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Про тоталітарний погляд на історію
19:58
Чернігівські рятувальники врятували лося
У Чернігові врятували лося, який не міг вилізти з каналу ТЕЦ
19:55
Оновлено
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
"Шахтар" переміг "Динамо": розклад і результати матчів 28 туру УПЛ
19:42
Ексклюзив
окупанти
Спроба прориву росіян на Харківщині провалилась, - ветеран Служби зовнішньої розвідки Богдан
19:41
Володимир Зеленський
Зеленський: у 7 прикордонних селах Харківщини тривають оборонні операції, вкрай складно у напрямку Покровська на Донеччині
19:27
На Київщині Kia врізався у самоскид: загинув 9-річний хлопчик
На Київщині Kia врізався у самоскид: загинув 9-річний хлопчик
19:14
Президент Чехії Петр Павел
"Хочуть відновити імперську велич Радянського Союзу": президент Чехії Петр Павел попередив, що Росія не зупиниться на Україні
19:00
Ексклюзив
ядерна зброя росії
Якщо ядерну зброю буде розміщено на території Румунії чи Польщі, Москва натисне на гальма, - Фейгін 
18:58
сіль
Австрійські вчені з'ясували, що пересолювання їжі може викликати рак шлунка
18:55
Ексклюзив
На фото: Мішель Обама
Неможливо, щоб Байден зняв свою кандидатуру на користь Мішель Обами, - професор Айзенберг
18:52
Оновлено
На Херсонщині на російській міні підірвався 11-річний хлопчик та його дідусь
18:37
Вінниччина, ДТП, 11.05.24
У ДТП на об'їзній дорозі навколо Вінниці загинули троє поліцейських з Білої Церкви
18:12
Ексклюзив
Глен Грант
Для проведення ефективного контрнаступу має бути надлишок ресурсів, - полковник Грант
18:11
Оновлено
Ілюстративне фото
Ситуація у Вовчанську: за сьогодні вже є понад 20 прильотів КАБів та 2 загиблих, евакуйовано ще 441 людину
18:06
Україна Британія
Понад 1600 ракет, боєприпаси та транспортні засоби: Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $626 млн
18:00
Огляд
Загострення ситуації на Слобожанщині: чи є загроза наступу росіян на Харків й Суми? Пояснюємо
18:00
OPINION
Сергій Громенко
Для чого ТЦК друковані фото?
17:51
Тайвань підтримує Україну
Foreign Affairs: Захищаючи Україну, захищаємо Тайвань. Взаємопов'язані долі світових демократій
17:46
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
На Білгородщині РФ використовує солдатів строкової служби як масовку для наступу на Харківську область, - Атеш
17:40
Сили оборони збили російський штурмовик Су-25
17:35
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили ракетою по передмістю Сум: загинула жінка
17:23
обстріл, ППО
Неподалік від Кривого Рогу збили російську ракету
17:21
Андрій Авер'янов
Чехія за підозрою у вибухах на військових складах оголосила в розшук генерала ГРУ РФ
16:59
Ексклюзив
мобілізація
Змінюється підхід до цієї війни: речник Міністерства оборони України Лазуткін щодо набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV