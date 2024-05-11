У Швеції затримали Грету Тунберг, вона вийшла на пропалестинський мітинг

Про це повідомляє "Суспільне".

Напередодні у шведському Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні. На протесті також була присутня Грета Тунберг.

Сьогодні, 11 травня, мітинг біля стадіону Malmö Arena повторився, але вже перед фіналом Євробачення-2024, на якому все ж виступила представниця Ізраїлю.

Під час сьогоднішньої акції поліція затримала активістку Грету Тунберг. Деталі поки не розголошуються.

Євробачення-2024 і заходи безпеки

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охороняють мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працює так зване скандинавське підкріплення - додатково приїхали поліціянти з Данії та Норвегії, які охороняють усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки.