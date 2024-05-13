"Це журналістське гетто": нардеп В‘ятрович про повернення представників ЗМІ в Раду

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Журналісти раніше, перебуваючи у кулуарах парламенту, мали можливість отримати якусь негайну реакцію народних обранців на ті чи інші ухвалені рішення, що було важливим і для суспільства, і для депутатів, аби бути в тонусі. На жаль, вже кілька років цього немає. А те, що на минулому тижні журналістів врешті-решт допустили до Верховної Ради, звичайно, крок вперед, але це половинчастий крок. Бо станом на тепер журналісти перебувають в окремій залі на третьому поверсі, це перетворилося на журналістське гетто, де є журналісти, але політики там можуть як з'являтися, так і не з'являтися", - прокоментував нардеп.

За його словами, журналісти не можуть вільно пересуватися парламентом, щоб знайти потрібного політика для коментаря, тобто треба чекати представникам ЗМІ, коли депутати зволять до них піднятися на третій поверх.

"Звичайно, що повернення журналістів до ВР – крок уперед у порівнянні з повною закритістю для ЗМІ парламенту, але це далеко не той формат, який має повернути нормальну, природну прозорість роботи Верховної Ради. Сподіваюся, що за цим кроком будуть наступні, принаймні ми будемо про це говорити й вимагати аж до трансляцій засідання парламенту, бо це також є важливим елементом демократії у країні", - підкреслив Володимир В‘ятрович.