У 2024 році в Україні винесли понад 1000 вироків за шахрайство: яких справ зафіксовано найбільше

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що загалом судовий реєстр України налічує наразі щонайменше 42 тисячі вироків за шахрайство. З них рекордні 3,1 тисячі вироків були зафіксовані торік – частина справ (понад 360) стосується шахрайства з нерухомістю.

Аналітики підкреслюють, що кількість справ про шахрайство зростає рік до року. Так, щонайменше 42 787 судових вироків наразі знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся".

Торік кількість вироків за статтею 190 КК України ("Шахрайство") була рекордною – понад 3,1 тис. До порівняння, у 2021 році їх налічувалося 2,3 тис.

Наголошується, що значну частину серед усіх справ становить шахрайство, пов'язане з орендою нерухомості – йдеться про схеми з використанням безплатних майданчиків пошуку житла. Так, лише сайт оголошень OLX згадується в контексті 363 кримінальних справ. Шахраї активно використовують цей ресурс, видаючи себе за продавців чи орендодавців нерухомості, якої насправді не існує.

В одній із таких справ злочинець використовував OLX для розміщення оголошень про здачу в оренду неіснуючої квартири. Він вимагав передоплату для "гарантії" перегляду квартири та підписання договору, але після отримання грошей зникав, не виконавши своїх обіцянок. Відомо, що таким чином злочинець ошукав щонайменше 21 потерпілого на суму понад 19 тис. грн - за свою схему він отримав вирок у 5 років 7 місяців позбавлення волі.