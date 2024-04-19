В Україні цьогоріч відкрито рекордну за 12 років кількість справ через шахрайство, - Опендатабот

Про це з посиланням на дані Офісу генпрокурора повідомив Опендатабот.

Зазначається, що кількість справ побила 12-річний рекорд.

"За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні з відповідним періодом у 2023. У середньому цьогоріч відкривають по 8 тис. справ на місяць, тоді як торік — майже 7 тис.", - інформує Опендатабот.

Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази — 2 тис. справ.

При цьому лише 3,4 тис., або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2 тис. проваджень було закрито.

"Натомість за відповідний період минулого року до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 — 19%", - зазначає Опендатабот.