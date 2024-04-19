В Україні цьогоріч відкрито рекордну за 12 років кількість справ через шахрайство, - Опендатабот
У першому кварталі 2024 року в Україні проти шахраїв відкрили понад 24 тис. кримінальних справ. Це значно більше, ніж в аналогійний період минулого року
Про це з посиланням на дані Офісу генпрокурора повідомив Опендатабот.
Зазначається, що кількість справ побила 12-річний рекорд.
"За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні з відповідним періодом у 2023. У середньому цьогоріч відкривають по 8 тис. справ на місяць, тоді як торік — майже 7 тис.", - інформує Опендатабот.
Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази — 2 тис. справ.
При цьому лише 3,4 тис., або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2 тис. проваджень було закрито.
"Натомість за відповідний період минулого року до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 — 19%", - зазначає Опендатабот.
- Як свідчать результати спільного опитування НБУ та платформи "Опендатабот", з початку повномасштабної війни й станом на жовтень 2023 року кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв.
- НБУ дав поради українцям, як захиститись від шахраїв.
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