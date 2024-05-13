Метро на Виноградар: Київський метрополітен оголосив тендер на продовження будівництва
КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар
Про це повідомляє офіційний портал Києва.
Зазначено, що очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн, а пропозиції на тендер прийматимуть до 28 травня 2024 року.
"Нагадаємо, що у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвав договір з АТ "Київметробуд". Причина припинення дії договору – незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт. Також за позовом, у судовому порядку, вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт", - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець", а також завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Наразі огороджувальні конструкції методом "стіна в ґрунті" є частково влаштованими, а також - монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями – з розробкою та вивезенням ґрунту. Проінформовано, що споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції та частково збудовані двоярусні тунелі.
- 26 грудня 2023 року Київський метрополітен розірвав договір з Київметробудом на продовження зеленої гілки на Виноградар - Сирецько-Печерської лінії.
- 26 квітня суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит, 139 млн гривень на користь бюджету Києва.
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