Метро на Виноградар: Київський метрополітен оголосив тендер на продовження будівництва

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Зазначено, що очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн, а пропозиції на тендер прийматимуть до 28 травня 2024 року.

"Нагадаємо, що у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвав договір з АТ "Київметробуд". Причина припинення дії договору – незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт. Також за позовом, у судовому порядку, вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець", а також завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Наразі огороджувальні конструкції методом "стіна в ґрунті" є частково влаштованими, а також - монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями – з розробкою та вивезенням ґрунту. Проінформовано, що споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції та частково збудовані двоярусні тунелі.