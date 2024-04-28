Майже половина американців віддає перевагу Трампу, тоді як підтримка Байдена тримається на рівні 43%, - опитування CNN
За результатами останнього опитування, Дональд Трамп продовжує утримувати перевагу над Джо Байденом, більшість американців вважають, що президентство Трампа було більш успішним
Про це повідомляє CNN.
Наразі серед зареєстрованих виборців підтримка Трампа стабільно тримається на рівні 49%, тоді як Байдена - впала на 2% та становить 43%.
Водночас 55% американців вважають президентство Трампа успішним, тоді як 44% вважають його провальним.
Оцінюючи час перебування Байдена на посаді, 61% вважають його президентство провальним, тоді як 39% - успішним.
На думку 92% республіканців, президентство Трампа було успішним, тоді як лише 73% демократів вважають успішнішим президентство Байдена.
Серед незалежних 51% вважають, що президентство Трампа було успішним, і лише 37% - що Байдена.
Водночас 14% американців вважають, що обидва президенти зазнали невдач, а 8% - що обидва досягли успіху.
Близько половини зареєстрованих виборців, 47%, вважають президентство Байдена провальним, тоді як президентство Трампа було успішним, і лише 30% вважають, що Байден був успішним, а Трамп - ні.
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Відповідно до результатів опитування, станом на 10 квітня чинний очільник Білого дому Джо Байден збільшив відрив від суперника Дональда Трампа.
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