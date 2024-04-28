Американські вчені знайшли найпереконливіші статистичні докази існування дев'ятої планети у Сонячній системі

Про це повідомляє Science Alert.

У цьому останньому дослідженні Богитін та його колеги відстежували рух небесних тіл різного розміру за межами орбіти Нептуна, так званих транснептунових об'єктів (ТНО), до яких належать карликові планети, такі як Плутон та Еріда.

Команда проаналізувала ТНО, які раніше залишалися поза увагою через їх нестабільний рух, спричинений гравітацією Нептуна.

Ці дані були внесені в симуляції та об'єднані з відомими параметрами інших планет та зірок, що пролітають повз, і галактичного припливу.

За словами учених, було створено дві симуляції, в одній з яких припускалося, що дев'ята планета розташована там, де, на думку астрономів, вона може бути, а в іншій - що її не існує.

"Враховуючи похибки спостережень, наші результати показують, що орбітальна архітектура цієї групи об'єктів тісно пов'язана з передбаченнями моделі, що передбачає існування P9 (дев'ятої планети, - ред.)", - зауважили дослідники.

Водночас дослідники визнали, що до отримання остаточних доказів існування дев'ятої планети їм ще далеко. Однак з появою потужніших телескопів, зокрема обсерваторії Віри К. Рубін у Чилі, її відкриття має більше шансів на успіх.