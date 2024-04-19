Учені з NASA виявили передумови для формування життя на одному зі супутників Сатурна

Про це повідомляє Science Alert.

У рамках спільної місії під назвою Cassini за участі NASA, Європейського та Італійського космічних агентств протягом 2004-2017 років учені досліджували Сатурн, його кільця та супутники.

За висновками місії, його супутник Енцелад, діаметром лише 504 кілометри, покритий крижаною корою, під якою - океан рідкої води.

Гейзери на південному полюсі супутника викидають у космос газ і крижинки, що утворилися з води океану.

Хоча команда Cassini не планувала аналізувати крижинки, які активно викидає Енцелад, вони встановили на космічному апараті аналізатор пилу, здатний розповісти дослідникам про склад підповерхневого океану.

Подібно до земних океанів, океан Енцелада містить сіль, різні сполуки на основі вуглецю, і в ньому відбувається процес, який називається приливним нагріванням, що генерує енергію в межах супутника.

За словами учених, рідка вода, вуглецеві хімічні сполуки та енергія - це ключові складові життя.

У 2023 році команда науковців у крихтах льоду з океану Енцелада знайшла фосфат, ще одну життєво важливу сполуку. Він входить до складу ДНК, клітинних мембран і кісток.

Це був перший випадок, коли вчені виявили цю сполуку в позаземному водному океані. Вчені припускають, що подібне середовище могло бути місцем зародження життя на Землі.

Попри те, що досі ніхто не виявив життя за межами Землі, вчені сходяться на думці, що Енцелад - дуже перспективне місце для його пошуку.

Наразі Енцелад є однією з головних цілей для майбутніх місій NASA та Європейського космічного агентства. Ця місія, ймовірно, включатиме потужний аналізатор пилу для аналізу крижаних зерен.

Як демонструє дослідження, цей інструмент зможе знайти навіть крихітні фракції бактеріальної клітини, якщо вони присутні лише в декількох крижаних зернах.