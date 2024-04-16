Астрономи знайшли найбільшу зоряну чорну діру у Чумацькому Шляху, яка у 33 рази більша за Сонце
Астрономи виявили найбільшу зоряну чорну діру, яка утворилася в результаті вибуху зірки всього за 2 тисячі світлових років від Землі
Про це повідомляє The Guardian.
Наймасивніша зоряна чорна діра, виявлена в Чумацькому Шляху, оримала назву Gaia BH3. Її вдалось відкрити завдяки потужному притягуванню зірки-компаньйона, яка обертається навколо неї в сузір'ї Орла.
"Це повна несподіванка, - зазначив астроном, член групи Gaia в Паризькій обсерваторії, доктор Паскуале Пануццо. - Це наймасивніша чорна діра зоряного походження в нашій галактиці та друга найближча з виявлених досі".
Під час аналізу спостережень Gaia дослідники помітили чітке тремтіння однієї із зірок у сузір'ї Орла. Рух вказував на те, що зірку притягує до себе чорна діра.
Подальші спостереження за допомогою Very Large Telescope Європейської південної обсерваторії в чилійській пустелі Атакама підтвердили, що маса BH3 у 33 рази перевищує масу Сонця.
"Тільки центральна чорна діра в Чумацькому Шляху є масивнішою за цю, - зауважив Пануццо. - Ми бачили чорні діри такої маси з гравітаційними хвилями лише у далеких галактиках".
- 16 квітня повідомлялось, що американське космічне агентство NASA переглядає попередній план повернення зразків гірських порід із Марса на Землю, щоб здешевити та пришвидшити процес.
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