Астрономи знайшли найбільшу зоряну чорну діру у Чумацькому Шляху, яка у 33 рази більша за Сонце

Про це повідомляє The Guardian.

Наймасивніша зоряна чорна діра, виявлена в Чумацькому Шляху, оримала назву Gaia BH3. Її вдалось відкрити завдяки потужному притягуванню зірки-компаньйона, яка обертається навколо неї в сузір'ї Орла.

"Це повна несподіванка, - зазначив астроном, член групи Gaia в Паризькій обсерваторії, доктор Паскуале Пануццо. - Це наймасивніша чорна діра зоряного походження в нашій галактиці та друга найближча з виявлених досі".

Під час аналізу спостережень Gaia дослідники помітили чітке тремтіння однієї із зірок у сузір'ї Орла. Рух вказував на те, що зірку притягує до себе чорна діра.

Подальші спостереження за допомогою Very Large Telescope Європейської південної обсерваторії в чилійській пустелі Атакама підтвердили, що маса BH3 у 33 рази перевищує масу Сонця.

"Тільки центральна чорна діра в Чумацькому Шляху є масивнішою за цю, - зауважив Пануццо. - Ми бачили чорні діри такої маси з гравітаційними хвилями лише у далеких галактиках".