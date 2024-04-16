NASA шукає дешевий і швидкий спосіб повернути на Землю зразки породи з Марсу

Про це повідомляє BBC.

За інформацією NASA, поточний план місії передбачає повернення матеріалу не раніше ніж у 2040 році за наявні кошти. Водночас варіант, який дає змогу зробити це швидше, вимагає вкладення додаткових 11 млрд доларів, що є недоцільним. Тож агентство шукає ідею дешевшої та швидшої альтернативи.

Повернення зразків гірської породи з Марсу вважають одним із найважливіших пріоритетів у дослідженні планети. Схоже до того, як зразки породи з Місяця дали змогу здійснити революційний прорив у розумінні ранньої історії Сонячної системи, матеріали з Марсу, припускають науковці, можуть змінити наше уявлення про можливості існування життя за межами Землі.

Програма повернення зразків з Марса, або MSR, є спільним заходом з Європейським космічним агентством (ESA). Зразки гірських порід, які потрібно повернути додому, зараз збирає та каталогізує на Марсі марсохід NASA Perseverance.

Згідно з планом, пізніше цього десятиліття мали запустити спеціальну наступну місію, яка доставила б ракету на поверхню Червоної планети. Після завантаження в цей апарат зразки Perseverance мають підняти в небо, де їх перхопить європейський космічний корабель і доправить на Землю.

Передбачалося, що приблизно 300 г марсіанського матеріалу приземлиться в капсулі в штаті Юта на заході США у 2033 році.

Але незалежний огляд, проведений торік у вересні, виявив недоліки в реалізації місії. Тому є сумніви у тому, що графіка буде дотримано. Якщо ж це вдасться, вартість проєкту, ймовірно, зросте на суму від 8 до 11 мільярдів доларів.

"Ми розглядаємо готові можливості, які могли б повернути зразки раніше і за нижчою ціною, – зазначила в понеділок, 15 квітня, докторка Нікола Фокс, директорка наукового управління NASA. – Це, безперечно, дуже амбітна мета, і нам потрібно буде шукати кілька дуже інноваційних нових можливостей".

За її словами, ці нові можливості можуть включати меншу, простішу ракету.

Доктор Орсон Сазерленд, керівник групи дослідження Марса ESA, сказав, що його організація ретельно перегляне план NASA.

"Нашим пріоритетом залишається забезпечення найкращого шляху для досягнення революційних наукових цілей MSR і закладення основи для майбутніх місій людини на Марс", – сказав він.

Робот Perseverance зараз працює в широкому кратері під назвою Єзеро, який, імовірно, містив велике озеро приблизно 3,8 млрд років тому. Зараз на своєму борту він має три зразки кремнезему та карбонатно-цементованих порід. Учені вважають, що обидва мінерали можуть бути свідченням давніх слідів життя на планеті.