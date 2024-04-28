У листопаді росіяни почнуть отримувати електронні повістки

Про це йдеться у тексті постанови.

Доступ до реєстру матимуть Міноборони, ФСБ та інші спецслужби. А дані про громадян повинні будуть надавати податкова служба та органи, які здійснюють реєстрацію підприємців і угод з нерухомістю.

Разом з електронною повісткою військовозобов'язаному відправлятимуть і паперовий документ. Повістка вважатиметься врученою через 7 днів після її розміщення в електронному реєстрі.

Після запуску електронного реєстру призовники не зможуть виїхати з країни, оформити закордонний паспорт, зареєструвати приватне підприємство, здійснювати операції з нерухомістю, керувати транспортними засобами та реєструвати їх. А також брати кредити та в борг.