У листопаді росіяни почнуть отримувати електронні повістки
У Росії прийняли постанову про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Згідно з нею, з 1 листопада росіяни почнуть отримувати електронні повістки
Про це йдеться у тексті постанови.
Доступ до реєстру матимуть Міноборони, ФСБ та інші спецслужби. А дані про громадян повинні будуть надавати податкова служба та органи, які здійснюють реєстрацію підприємців і угод з нерухомістю.
Разом з електронною повісткою військовозобов'язаному відправлятимуть і паперовий документ. Повістка вважатиметься врученою через 7 днів після її розміщення в електронному реєстрі.
Після запуску електронного реєстру призовники не зможуть виїхати з країни, оформити закордонний паспорт, зареєструвати приватне підприємство, здійснювати операції з нерухомістю, керувати транспортними засобами та реєструвати їх. А також брати кредити та в борг.
- 31 березня повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу. Мають призвати 150 тис. осіб віком від 18 до 30 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе