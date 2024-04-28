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Війна з Росією: хроніка
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Експерт Жовтенко назвав головну причину провалу російських ІПСО в Україні

28 квітня, 2024 неділя
15:40
Війна з Росією фейк

В.о. виконавчого директора Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що російські інформаційно-психологічні спецоперації проти України до цього часу не мають значного впливу на українське суспільство

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Сьогодні певна частина українського суспільства ще ведеться на російські інформаційні вкиди й пропаганду. Втім, велика частина українців не вразлива до цього. Оскільки, російська пропаганда й спецслужби так до кінця не зрозуміли українське суспільство. Вони до цього часу не розуміють, що таке демократія", - пояснив Жовтенко.

Експерт наголосив, що російські спецслужби вважають першу реакцію українців на ІПСО вже як фінальний результат

"Коли російські спецслужби запускають чергове ІПСО й бачать купу гнівних коментарів, то починають самі собі аплодувати й думати, що в них все вийшло. Втім, вони не розуміють, що в демократичних суспільствах на відміну від авторитарних, це звичайна реакція. Зрозуміло, що когось певна ситуація може обурювати, але громадяни можуть висловлювати таку позицію відкрито. В Росії ж за таку реакцію саджають за ґрати. Тому в російській пропаганді таке ІПСО вважається успішним. Для нас же це просто реакція. Саме тому провали російських ІПСО пояснюються саме цим. Зокрема, вони зчитують першу реакцію громадян України, які фінал їхньої спецоперації" - додав він.
 

Теги:
Відео
Україна
Росія
російська армія
ФСБ
окупанти
фейк
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2024, неділя
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