Одеса відмовила у встановленні погруддя Віталію Скакуну, який підірвав разом із собою Генічеський міст на початку повномасштабного вторгнення
Історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради відмовила у встановленні погруддя Віталія Скакуна, який на початку повномасштабного вторгнення підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога
Про це повідомив офіцер ЗСУ, колишній ректор Одеського університету МВС В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
Засідання історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради, на якому розглядалось питання "Про погодження проєкту рішення щодо встановлення на Алеї ВМС України у парку Перемоги погруддя Героя України Віталія Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригади ім. М. Остроградського" за клопотанням командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи, відбулось 28 березня.
"На жаль, ані подвиг Героя, ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи / аргументи військових моряків вельмишановних "членів" комісії не вразили і тому відмовлено", - пояснив Аброськін.
Він зауважив, що погруддя з білого мармуру за кошти волонтерів та небайдужих простих людей уже було виготовлено.
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