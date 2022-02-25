Український матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою, щоб дати побратимам час організувати оборону

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



На кримському перешийку одним з перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Аби зупинити просування танкової колони, українські військові вирішили підірвати Генічеський автомобільний міст.



Виконати це завдання погодився інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. Він замінував міст, але вийти з нього не встиг. За словами побратимів, чоловік повідомив про те, що підриває міст. Одразу після цього пролунав вибух. Віталій Скакун загинув. Його вчинок суттєво уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватися й організувати оборону.



Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння Віталію Скакуну державної нагороди.

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