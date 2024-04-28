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Росіяни обстріляли "Градами" Куп'янськ: влучили у приватний будинок, є постраждалий

28 квітня, 2024 неділя
16:41
Війна з Росією Внаслідок ворожого обстрілу Купʼянська травмовано чоловіка

Вранці неділі, 28 квітня, росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині з реактивної системи залпового вогню "Град". Влучили у приватний будинок, є постраждалий

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обстріл стався о 10:50 ранку. Внаслідок ворожого удару поранення отримав 51-річний цивільний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, обстріл стався з РСЗВ "Град".

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

  • Від ранку неділі, 28 квітня, під обстріл російської армії потрапили 6 населених пунктів, зокрема росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонської області.
Теги:
Україна
російська армія
Харківщина
воєнні злочини Росії
Куп'янськ
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