Росіяни обстріляли "Градами" Куп'янськ: влучили у приватний будинок, є постраждалий
Вранці неділі, 28 квітня, росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині з реактивної системи залпового вогню "Град". Влучили у приватний будинок, є постраждалий
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл стався о 10:50 ранку. Внаслідок ворожого удару поранення отримав 51-річний цивільний чоловік, його госпіталізували до лікарні.
За попередніми даними, обстріл стався з РСЗВ "Град".
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- Від ранку неділі, 28 квітня, під обстріл російської армії потрапили 6 населених пунктів, зокрема росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонської області.
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