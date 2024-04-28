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Прем'єрка Італії Мелоні висунула свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

28 квітня, 2024 неділя
17:03
Світ Джорджія Мелоні

У неділю, 28 квітня, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що балотуватиметься на червневих виборах до Європарламенту

Про це повідомляє Reuters.

"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили, і відправити лівих в опозицію", - заявила вона на партійній конференції, присвяченій визначенню запуску передвиборчої кампанії.

У своїй промові Мелоні пообіцяла, що не використовуватиме "жодної хвилини" свого перебування на посаді прем'єр-міністра для агітаційної кампанії.

Як зазначили у виданні, на посаді прем'єр-міністра Мелоні дотримується проєвропейської ортодоксальної лінії, особливо в питаннях зовнішньої політики, зокрема, щодо України та Близького Сходу.

Згідно з останніми опитуваннями, її партію в Італії підтримує 27% виборців, випереджаючи опозиційну Демократичну партію (ДП) приблизно на 20% і лівий "Рух 5 зірок" на 16%.

Вибори до Європарламенту відбудуться 6-9 червня.

  • У вівторок, 23 квітня, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола попередила про загрозу дезінформації з боку РФ, Китаю та Ірану на червневих виборах до Європарламенту.

Теги:
вибори
Італія
Європарламент
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