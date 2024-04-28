Прем'єрка Італії Мелоні висунула свою кандидатуру на виборах до Європарламенту
У неділю, 28 квітня, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що балотуватиметься на червневих виборах до Європарламенту
Про це повідомляє Reuters.
"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили, і відправити лівих в опозицію", - заявила вона на партійній конференції, присвяченій визначенню запуску передвиборчої кампанії.
У своїй промові Мелоні пообіцяла, що не використовуватиме "жодної хвилини" свого перебування на посаді прем'єр-міністра для агітаційної кампанії.
Як зазначили у виданні, на посаді прем'єр-міністра Мелоні дотримується проєвропейської ортодоксальної лінії, особливо в питаннях зовнішньої політики, зокрема, щодо України та Близького Сходу.
Згідно з останніми опитуваннями, її партію в Італії підтримує 27% виборців, випереджаючи опозиційну Демократичну партію (ДП) приблизно на 20% і лівий "Рух 5 зірок" на 16%.
Вибори до Європарламенту відбудуться 6-9 червня.
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У вівторок, 23 квітня, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола попередила про загрозу дезінформації з боку РФ, Китаю та Ірану на червневих виборах до Європарламенту.
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