Прем'єрка Італії Мелоні висунула свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

Про це повідомляє Reuters.

"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили, і відправити лівих в опозицію", - заявила вона на партійній конференції, присвяченій визначенню запуску передвиборчої кампанії.

У своїй промові Мелоні пообіцяла, що не використовуватиме "жодної хвилини" свого перебування на посаді прем'єр-міністра для агітаційної кампанії.

Як зазначили у виданні, на посаді прем'єр-міністра Мелоні дотримується проєвропейської ортодоксальної лінії, особливо в питаннях зовнішньої політики, зокрема, щодо України та Близького Сходу.

Згідно з останніми опитуваннями, її партію в Італії підтримує 27% виборців, випереджаючи опозиційну Демократичну партію (ДП) приблизно на 20% і лівий "Рух 5 зірок" на 16%.

Вибори до Європарламенту відбудуться 6-9 червня.