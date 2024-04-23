Мецола попередила про загрозу дезінформації з боку РФ, Китаю й Ірану на виборах до Європарламенту

Про це повідомляє Reuters.

"Це те, про що ми попереджали протягом тривалого часу. Насправді це не просто загроза", - заявила вона.

За її словами, дезінформація буде "дуже активно використовуватися" під час голосування 6-9 червня для обрання наступного п'ятирічного складу парламенту.

Мецола зауважила, що ЄС має в своєму розпорядженні такі інструменти, як новий закон, який вимагає від соціальних мереж видаляти незаконний контент і знижувати ризики маніпуляцій на виборах, які можуть містити фальшиві зображення або видачу себе за іншого виборця.

Однак, як зазначила євродепутатка, одних лише нових законів ЄС було недостатньо.

До потенційних джерел дезінформації Мецола віднесла Росію, Китай та Іран, а також політичні партії та організації всередині ЄС, які намагаються привернути увагу виборців за допомогою брехні.

"Можливо, ми занадто довго ігнорували це, - підкреслила вона. - Я думаю, що ми повинні рішуче протистояти цьому наративу. Набагато легше проводити чорно-білу кампанію, ніж 1000 відтінків сірого в середині кампанії. Але ми повинні бути готові до цього".