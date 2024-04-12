Бельгія розпочала розслідування щодо проросійської мережі, яка поширювала пропаганду Кремля

Про це повідомляє Politico.

"Наші судові органи підтвердили, що це втручання підлягає кримінальному переслідуванню", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Де Кроо підтвердив, що федеральний прокурор вирішив розпочати офіційне розслідування. За його словами, в Бельгії не було здійснено жодних готівкових платежів, але підстави для розслідування все одно є.

"Вплив, звичайно, стосується демократичної інституції, яка має представництво в нашій країні, тому федеральний прокурор вирішив розпочати розслідування того, що там сталося", - додав він.

Рішення про початок розслідування було прийнято на тлі ескалації скандалу навколо Russiagate в ЄС.

Де Кроо наголосив, що "цілі Москви зрозумілі". На йог думку, Росія хоче "допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європарламенту і посилити певний проросійський наратив у цій інституції".