Бельгія розпочала розслідування щодо проросійської мережі, яка поширювала пропаганду Кремля
У п'ятницю, 12 березня, федеральний прокурор Бельгії порушив справу проти проросійської мережі, яку звинувачують у підкупі депутатів Європарламенту для поширення пропаганди Кремля
Про це повідомляє Politico.
"Наші судові органи підтвердили, що це втручання підлягає кримінальному переслідуванню", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.
Де Кроо підтвердив, що федеральний прокурор вирішив розпочати офіційне розслідування. За його словами, в Бельгії не було здійснено жодних готівкових платежів, але підстави для розслідування все одно є.
"Вплив, звичайно, стосується демократичної інституції, яка має представництво в нашій країні, тому федеральний прокурор вирішив розпочати розслідування того, що там сталося", - додав він.
Рішення про початок розслідування було прийнято на тлі ескалації скандалу навколо Russiagate в ЄС.
Де Кроо наголосив, що "цілі Москви зрозумілі". На йог думку, Росія хоче "допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європарламенту і посилити певний проросійський наратив у цій інституції".
- На початку березня прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що впродовж кількох місяців з країни депортували десятки російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям.
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