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Бельгія розпочала розслідування щодо проросійської мережі, яка поширювала пропаганду Кремля

12 квітня, 2024 п'ятниця
15:55
Світ Александер де Кроо

У п'ятницю, 12 березня, федеральний прокурор Бельгії порушив справу проти проросійської мережі, яку звинувачують у підкупі депутатів Європарламенту для поширення пропаганди Кремля

Про це повідомляє Politico.

"Наші судові органи підтвердили, що це втручання підлягає кримінальному переслідуванню", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Де Кроо підтвердив, що федеральний прокурор вирішив розпочати офіційне розслідування. За його словами, в Бельгії не було здійснено жодних готівкових платежів, але підстави для розслідування все одно є. 

"Вплив, звичайно, стосується демократичної інституції, яка має представництво в нашій країні, тому федеральний прокурор вирішив розпочати розслідування того, що там сталося", - додав він.

Рішення про початок розслідування було прийнято на тлі ескалації скандалу навколо Russiagate в ЄС.

Де Кроо наголосив, що "цілі Москви зрозумілі". На йог думку, Росія хоче "допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європарламенту і посилити певний проросійський наратив у цій інституції".

  • На початку березня прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що впродовж кількох місяців з країни депортували десятки російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям.
Теги:
Кримінал
Росія
ЄС
політика
Європарламент
Бельгія
пропаганда
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