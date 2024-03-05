За останні місяці Бельгія депортувала десятки російських шпигунів

Про це пише The Brussels Times.

"За останні місяці Бельгія депортувала з країни десятки так званих російських дипломатів. Вони були шпигунами? Очевидно, так", - сказав прем'єр Бельгії.

На запитання, чи слід Бельгії остерігатися спроб Росії розхитати демократію, Де Кроо заявив, що це вже відбувається. За його словами, Росія атакує Бельгію у різний спосіб..

"Якщо ми займаємо позицію проти Росії, ми знаємо, що наші сайти перетворюються на ціль для кібератак вже протягом кількох наступних годин", - зазначив посадовець.

За словами Де Кроо, Росія також провела численні дезінформаційні кампанії в Бельгії. Одна з них була здійснена під час пандемії коронавірусу у 2021 році, коли поліція розшукувала дезертира, який погрожував розправою провідному вірусологу країни та уряду. Тоді спецслужби Бельгії виявили ознаки організованої ззовні кампанії дезінформації проти країни.

Крім того, за інформацією видання De Tijd та його європейських партнерів, на даху російського посольства у Бельгії в Уклі виявлено не менш як 17 супутникових "тарілок" та інше комунікаційне обладнання, що може використовуватися як для зв’язку, так і у шпигунській діяльності.