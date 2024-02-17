У декількох урядових установах Бельгії виявили конверти з токсичним порошком
У п'ятницю, 16 лютого, до державних установ у столиці Бельгії Брюсселі невідомі надіслали конверти, у яких містилася токсична речовина – бруцин
Про це повідомляє VRT.
Зокрема, такі листи були знайдені в офісі очільника міністерства юстиції, палаці правосуддя та в одному з офісів держбезпеки Бельгії.
"Поліцейські служби були попереджені після того, як конверти з порошком виявили в різних установах", - заявила Ясміна Вановерсхельде з прокуратури Брюсселя.
За її словами, білий порошок, знайдений у конвертах, містить бруцин.
"Ця речовина є небезпечною, якщо її проковтнути. Контакт зі шкірою не становить небезпеки. Люди, які контактували з токсичною речовиною, наразі здорові", - розповіла представниця прокуратури.
Зазначається, що бруцин викликає нудоту, блювоту, м'язові скорочення, а у великих дозах - сильні судоми. У минулому його використовували як щурячу отруту. Наразі він більше не доступний у магазинах, але є в Інтернеті.
"Наскільки небезпечна речовина, залежить від ступеня впливу на людину. Щоб отруїти когось, потрібен досить значний вплив. Трохи порошку, що витає в повітрі, або потрапляння через шкіру насправді не є проблемою", – зазначив токсиколог Крістоф Стоув (UGent).
Відносно відправника правоохоронці відкрили розслідування, але хто надіслав листи і чому - наразі не відомо.
- У травні 2023 року до офісу федерального міністра економіки, віцеканцлера Німеччини й одного з лідерів партії "Зелених" Роберта Габека надійшов пакет із білим порошком.
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