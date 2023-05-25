В офіс віцеканцлера Німеччини надіслали пакунок із невідомою речовиною
До офісу федерального міністра економіки, віцеканцлера Німеччини й одного з лідерів партії "Зелених" Роберта Габека надійшов пакет із білим порошком
Про це пише Die Zeit.
Відправник листа був анонімним. Співробітники офісу принесли пакет із порошком до поліційного відділку.
Через підозрілий вміст поліцейські викликали пожежників та евакуювали всіх людей із будівлі. Операція закінчилася майже через три години. За даними поліції, ніхто не постраждав.
Після експертизи небезпечні хімічні та радіоактивні речовини були виключені, заявила речниця поліції. Імовірно, це дрібний пісок. Однак поки неясно, чи містить порошок біологічні речовини. Розслідування ще триває.
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