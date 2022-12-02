Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

"Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Ми вивчаємо сенс цього послання", - пише відомство.

Повідомляється, що пакунки були просякнуті рідиною червоного кольору та мали неприємний запах.

"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", - вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Крім цього, зафіксований акт вандалізму на вході будинку посла в Ватикані, посольство в Казахстані отримало повідомлення про замінування, яке не підтвердилося.

А в посольство США доправили лист з ксерокопією критичної статті про Україну, який надійшов із Європи.

Нині всі українські посольства та консульства в режимі посилених заходів безпеки: "Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз".