Очі тварин у закривавлених конвертах: щонайменше вісім українських посольств отримали погрози
Українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Неаполі, Кракові та Брно надійшли закривавлені конверти з очами тварин
Про це інформує Міністерство закордонних справ України.
"Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Ми вивчаємо сенс цього послання", - пише відомство.
Повідомляється, що пакунки були просякнуті рідиною червоного кольору та мали неприємний запах.
"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", - вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Крім цього, зафіксований акт вандалізму на вході будинку посла в Ватикані, посольство в Казахстані отримало повідомлення про замінування, яке не підтвердилося.
А в посольство США доправили лист з ксерокопією критичної статті про Україну, який надійшов із Європи.
Нині всі українські посольства та консульства в режимі посилених заходів безпеки: "Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз".
- 30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.
- Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.
- Сьогодні вибухівку в поштовому пакунку також надіслали до посольства США у Мадриді.
- 30 листопада та 1 грудня три посольства України за кордоном, крім посольства Іспанії, отримали листи з "дуже конкретними погрозами".
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